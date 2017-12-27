戴資穎印超處女秀奪勝 替粉碎大師加碼得分

2017年12月27日 00:02 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

羽球「世界球后」戴資穎26日上演印度超級聯賽處女秀，也沒辜負所屬的艾哈邁達巴德粉碎大師「壓」她這點的策略，以15比6、15比10輕取世界排名21的加拿大華裔好手李文珊，替粉碎大師贏得第3點單打。

印超聯賽每場比賽採5點決勝，卻不是一般的5戰3勝，而是比較積分，拿下1點可獲1分，特別的是雙方可以各壓1點，由獲勝方拿下2分。粉碎大師此役對上東北戰士，就是壓第3點單打，小戴奪勝讓他們取得3比1領先。

世界排名11的「羽球王子」王子維則代表東北戰士擔綱第4點單打，最終以10比15、14比15不敵世界排名第10的普蘭諾伊（H.S. PRANNOY），讓粉碎大師以4比1領先，東北戰士壓的第5點男雙已無關勝負。

印超聯賽重金打造，場地、轉播都是頂尖水準，但規則稍有不同，每局先得15分者勝出。小戴以球后之姿代表粉碎大師出賽，也獲得觀眾熱烈歡迎，首局以15比6輕鬆拿下。

次局李文珊全力反撲，小戴開局以3比6落後，但她打出一波5比0攻勢，反以8比6超前。技術暫停后李文珊回敬3比0攻勢，不過9平時小戴後場勾出對角致勝球，李文珊只能望球興嘆，10平後再打出5比0的封關攻勢，包括賽末點在後退的情況下打出精彩對角扣殺，李文珊飛撲救球未果，只能俯首稱臣。

(中時電子報)