美味！冬節吃烏魚正當時！北海岸第一桶「烏金」來了

卸貨後分桶裝的烏魚。（新北市漁業處提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

今年12月初開始，一波又一波寒流來襲，在北海岸的淡水、金山地區也吹起烏魚潮，依據卸魚聲明資料統計，截至目前為止，已捕獲6萬多尾，讓淡水金山漁民在農曆過年前額外多了一桶金，大家在高興之餘，呼籲漁民朋友進港別忘了填報「卸魚聲明書」，共同負起守護漁業資源及永續漁業發展的責任。

烏魚出航儀式。（新北市漁業處提供）

新北市政府漁業及漁港事業管理處表示，漁業作業管理及資源永續利用，需以明確的漁獲數據資料為本，才能適時掌握捕撈狀況及時採取相關養護管理措施，目前按填報資料顯示，近期北海岸作業的船數約有30艘，主要作業海域為淡水及金山外海，每尾價格約在新臺幣250-350元之間，烏魚汛期預計至1月中，還請作業的漁民朋友，務必遵守「卸魚聲明書申報管理規定」，進港填報「卸魚聲明書」，讓漁獲資料更準確。

烏魚是東海至台灣海峽大陸棚的洄游性魚類，產卵場在新竹以南的西南沿海，烏魚卵孵化後，游往中國大陸沿海的海底沙地或者河口棲息和長大。每年冬季，成熟的烏魚會從長江口等地的海底向海面浮游上來，並且沿著台灣的西南海岸洄游。由於烏魚價值高，漁民出海捕烏，如果收獲不錯，就可以過一個快樂的新年，且每年冬至前後十天是最佳捕獲期，也是肉質鮮美的時節，於是就有「冬節食烏正當時」、「鹹水烏勝過雞肉箍」的說法。

漁民忙著分裝烏魚。（新北市漁業處提供）

農業局說明，由於捕烏衍生許多民俗和禁忌，早年由於對於海象和魚訊的掌握度不足，因此特別篤信未知力量的幫助，漁民必須先向神明請示試航日期和航向，在燃放鞭炮和燒金紙的同時歡樂出帆，整個烏魚期結束之後，還要祭拜酬神，有的收成好的漁寮還在海邊搭戲棚獻戲謝神。

新北市政府漁業及漁港事業管理處表示，烏魚期這段期間，希望漁民朋友漁獲滿載過好年，也請大家進港記得填報「卸魚聲明書」，讓漁獲資料能準確反映作業現況，共同為漁業永續發展一起努力。

(中時電子報)

漁民將捕獲的烏魚上岸。（新北市漁業處提供）
五星級葡萄 全聯300店開賣 內心有機農業募資！體驗「半農半…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。