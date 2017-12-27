日飲5杯熱黑咖啡抗寒！29歲OL冬天竟胖10公斤

2017年12月27日 06:13 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

寒冬保暖，吃啥、喝啥藥注意！冷氣團來襲，好想喝杯暖呼呼的熱飲禦寒! 但你喝進去的飲料真的能幫你抵擋寒意嗎？是否時常疑惑為什麼剛喝完熱飲卻依舊冷颼颼？或是擔心飲料中的糖分熱量讓你身材走山？一名29歲OL覺得冷的時候就選擇熱黑咖啡來取暖，然而一個冬天下來，睡眠品質下降，時常感到疲勞，甚至無時無刻覺得飢餓想大吃，體重在三個月內竟爆增10公斤！

晨光健康營養專科院長趙函穎營養師以自身門診經驗提醒，冬季常見兩大極端群族：重度嗜甜，習慣以巧克力牛奶、奶茶等高熱量飲品暖身的「螞蟻人」；與擔心身材，攝取低熱量咖啡因飲料取暖的「虛暖族」。這兩種冬季飲品喝法，其實都潛藏了讓你身材走樣的危機!

想要暖暖過冬，趙函穎建議以「自暖系飲食法」在取暖與美好身形間取得平衡，她進一步說明，自暖系飲食法是以人體攝食後透過食物營養素來產熱的原理作為基礎，藉由補充具特定營養素的飲品加乘溫暖效果。

冬天兩大錯誤極端飲食法：常見以高糖高熱量的熱奶茶、熱巧克力牛奶，或是營養成分不足的熱咖啡、熱茶取暖。

其中一般民眾夏天常喝的高纖豆漿，在寒冬加熱飲用能獲得禦寒必須的植物性蛋白質、卵磷脂、優質醣類等基礎營養素，進而提升人體「自暖力」，相較於民眾入冬時偏好的高糖與咖啡因飲品，是更能有效暖身而且不發胖的選擇。

營養師：兩大錯誤極端飲食法 禦寒不成體虛又添胖

 常見錯誤極端飲食法1：螞蟻人飲食法

嗜甜如命的螞蟻人認為只要補充高糖高熱量，禦寒效果一定又快又好。因此多選擇熱巧克力牛奶、熱奶茶飲品作為取暖首選。趙函穎營養師說明，甜食會讓心情愉悅，且其中的糖分可快速被代謝成為人體重要熱量來源的葡萄糖，協助產熱效應運作。然而在難以準確拿捏糖分攝取量的狀態下，明明攝取的能量已足夠產熱，卻沒節制地喝進更多額外的糖分跟油脂，一不小心就超標，導致體重過重。以民眾最愛的全糖熱珍奶來說，一杯將近650大卡的熱量，約等於吃進32顆方糖的糖分，過量飲用難保身材不變形，而且更需要連續踩2小時的飛輪才能消耗吃進的熱量。

常見錯誤極端飲食法2：虛暖族飲食法

不同於螞蟻人嗜甜，虛暖族的特徵在於在意身材，不希望變胖但卻同樣追求吃完後馬上感到溫暖。這群人通常會有意識的避免含糖飲料，改用黑咖啡、熱茶等低熱量飲品暖身。尤其過去又常見咖啡因減脂的坊間偏方，讓不少怕冷又愛美的女孩兒趨之若鶩。

但趙函穎營養師指出，雖然黑咖啡、熱茶等飲料所含的咖啡因會加速代謝，但因為飲品本身營養成分不足，無法提供產熱過程所需的能量。當人體加速消耗熱量時，血糖隨之降低，反而可能產生寒冷與飢餓感的反撲，導致更想吃高熱量食物。同時過量的咖啡因攝取也會影響部分營養素吸收，如:增加尿中鈣的排出及減少腸道對鈣的吸收，身體缺鈣容易抽筋，長期也可能會有骨質疏鬆風險。

29歲妙齡OL寒冬喝黑咖啡體重不減反增?!

趙函穎營養師舉過去門診案例為例，一名29歲妙齡OL因為本身就是怕冷體質，所以常常會藉由喝熱飲溫暖身體。愛美擔心身材走樣的她，從不跟同事一起訂含糖飲料及下午茶甜點，覺得冷的時候就選擇熱黑咖啡來取暖，她認為黑咖啡沒熱量應該不會發胖，最高紀錄一天就喝了5杯熱咖啡。然而一個冬天下來，除了怕冷的體質越來越明顯，室內羽絨大衣及暖暖包都不敢離身，出去室外還要加穿三件毛衣。睡眠品質下降，時常感到疲勞，甚至無時無刻覺得飢餓想大吃，體重在三個月內竟爆增10公斤，讓她非常困擾。

趙函穎解釋，這名OL跟許多愛美女性朋友一樣，為了想維持身形而使用極端方式控制飲食，養成體虛怕冷又難瘦的體質，也因為營養觀念不佳造成兩大問題：(1)醣類、蛋白質及脂肪三大營養素攝取不均衡，缺乏產熱能原料，影響人體「自暖」作用的運作、(2)攝取大量咖啡因加速代謝，不僅讓夜間睡眠品質不佳，讓身體代謝失衡之外，反讓饑餓感大增，容易因為太飢餓在下班放鬆後，有情緒型失控大吃的現象，導致體重直線上升難以控制。

營養師首倡冬季全新概念「自暖系飲食法」

趙函穎營養師結合門診經驗，將兩大錯誤極端飲食法調整為人人都能簡單仿效的「自暖系飲食法」。趙函穎強調，兼顧暖身效果與身材體態的「自暖系飲品」，需要同時符合三大條件：(1)有充足產熱營養素：含有可產生熱能的醣類、蛋白質及脂肪三大營養素、(2)含膳食纖維增加飽足感：水溶性膳食纖維能提高飽足感、延長胃排空時間，避免不小心攝取太多產熱所需之外的熱量、(3)飲品一份熱量盡量控制在200大卡左右。

(中時電子報)