內心有機農業募資！體驗「半農半X」農耕生活

「內心農場」募資核心概念是為提倡推廣『半農半Ｘ』，一方面務農維持日常生活所需。（新北市農業局提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

居住在都市的你，也嚮往農耕生活嗎? 提出「半農半X」理念的塩山直紀說，「一定有一種生活，可以不再被金錢逼迫，回歸人類本質的平衡方式。每個人都能ㄧ方面過著親手摘種稻米、蔬菜的農業生活，ㄧ方面從事能夠發揮天賦特長的工作。」

位於新北市新店區中嶺山上的「內心有機農場」，其中新北市青農劉翼銓與謝怡雯倆夫妻就是農場經營的成員之一，因非常認同塩山直紀「半農半X」的理念，也非常嚮往農耕生活，幾年前毅然辭去在大陸的金融行業工作，一起回到家鄉追尋一直以來的夢想。

夫妻倆希望以自身經歷推廣「半農半X」，期望更多青年能投入農業，爲臺灣的農業盡一份心力，本次更透過新北市政府農業局的「天使募集專案」，拍攝影片到募資平臺上架，好讓更多人可以共同參與，ㄧ起來體驗「半農半X」。

農業局長李玟表示，106年度新北市新農漁民輔導計畫「天使募集專案」，成功輔導多位傑出新農民，而這次「內心有機農場」募資上架，主要核心概念是為提倡推廣『半農半Ｘ』，一方面務農維持日常生活所需，另方面運用自己的Ｘ特長或原有的謀生技能，服務農村。

過去因為農村人口外流所衍生的農地休耕、荒廢問題，以及擔心糧食自給不足的社會問題，都可以藉由『半農半Ｘ』的方式獲得有效改善，並且希望能透過網路上尋找支持者資助，讓這些創新好點子能夠成形茁壯，與顧客能建立直接的關係，同時也鼓勵有創新想法的農友可以直接聯絡我們，農業局將會全力輔導，讓更多農友能藉由「群眾集資」踏出農業圓夢的第一步。

目前「內心有機農場」半農半X—找回天職的生活實驗，已經於flying V募資平台上架，希望大家多多關注新北市農村社區的照顧關懷議題，並給予贊助與支持，同時也鼓勵大家有機會到新店內心有機農場從事半農半X的生活體驗，一起來進行一場找回天職的生活實驗。

(中時電子報)

「內心農場」募資核心概念是為提倡推廣『半農半Ｘ』，一方面務農維持日常生活所需。（新北市農業局提供）
「內心有機農場」半農半X—找回天職的生活實驗
美味！冬節吃烏魚正當時！北海岸… 12月27日三大報頭版要聞

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。