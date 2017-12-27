內心有機農業募資！體驗「半農半X」農耕生活

2017年12月27日 06:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

居住在都市的你，也嚮往農耕生活嗎? 提出「半農半X」理念的塩山直紀說，「一定有一種生活，可以不再被金錢逼迫，回歸人類本質的平衡方式。每個人都能ㄧ方面過著親手摘種稻米、蔬菜的農業生活，ㄧ方面從事能夠發揮天賦特長的工作。」

位於新北市新店區中嶺山上的「內心有機農場」，其中新北市青農劉翼銓與謝怡雯倆夫妻就是農場經營的成員之一，因非常認同塩山直紀「半農半X」的理念，也非常嚮往農耕生活，幾年前毅然辭去在大陸的金融行業工作，一起回到家鄉追尋一直以來的夢想。

夫妻倆希望以自身經歷推廣「半農半X」，期望更多青年能投入農業，爲臺灣的農業盡一份心力，本次更透過新北市政府農業局的「天使募集專案」，拍攝影片到募資平臺上架，好讓更多人可以共同參與，ㄧ起來體驗「半農半X」。

農業局長李玟表示，106年度新北市新農漁民輔導計畫「天使募集專案」，成功輔導多位傑出新農民，而這次「內心有機農場」募資上架，主要核心概念是為提倡推廣『半農半Ｘ』，一方面務農維持日常生活所需，另方面運用自己的Ｘ特長或原有的謀生技能，服務農村。

過去因為農村人口外流所衍生的農地休耕、荒廢問題，以及擔心糧食自給不足的社會問題，都可以藉由『半農半Ｘ』的方式獲得有效改善，並且希望能透過網路上尋找支持者資助，讓這些創新好點子能夠成形茁壯，與顧客能建立直接的關係，同時也鼓勵有創新想法的農友可以直接聯絡我們，農業局將會全力輔導，讓更多農友能藉由「群眾集資」踏出農業圓夢的第一步。

目前「內心有機農場」半農半X—找回天職的生活實驗，已經於flying V募資平台上架，希望大家多多關注新北市農村社區的照顧關懷議題，並給予贊助與支持，同時也鼓勵大家有機會到新店內心有機農場從事半農半X的生活體驗，一起來進行一場找回天職的生活實驗。

(中時電子報)