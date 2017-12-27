三芝社區免費農村體驗遊！小朋友樂採茭白筍

2017年12月27日 07:16 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

新北市三芝區的共榮及安康社區歷年來積極且成功改善農村社區的生活樣貌，除了推動友善耕作、體驗與DIY活動，每到周末也有農夫市集，直接販售當地小農種植的農產品，讓遊客們一起體驗農村、品嚐新鮮，共同享受農村生活的樂趣！

近年為了回饋社會，每年更是定期舉辦約12梯次的免費農村體驗教育，提供給各級學校參加，在社區志工帶領下，鼓勵讓大朋友與小朋友一起走入農村，赤腳於水梯田裡採收農作物(如：茭白筍、蘿蔔…等)，感受這片土地的熱情！

三芝共榮及安康社區因緊鄰八連溪流域，緊密聯結的地緣關係孕育了兩岸社區生產、生活及生態三生共構的生活圈，也藉由里山橋串聯起八連溪兩岸社區居民的生活及觀光遊樂，走入社區可時常看見水梯田與倒映的藍天美景，並搭配當地農作物以及生態環境，舉辦農村體驗、環境教育等活動。

利用生態產業化，創造知識、養生、療癒、及環境教育等多元經濟。地方耆老林義峰老師表示，積極實踐聯合國的「里山倡議」是兩社區目前的共同目標，願能實現建構里山環境管理模式，以及人與自然和諧共存的願景，不僅定期辦理生態維護宣導活動，開闢療癒資源，也使社區居民同心協力愛護著這塊土地，才能讓農村在永續發展的道路上前進。

而今年更舉辦里山嘉年華活動，邀請社區民眾與遊客遊行社區，並藉由戰鼓開場及八連溪里山表演，展現出社區居民的力與美，也顯現在地文化傳承的價值，目的就是要藉此向民眾宣導生態多樣性的概念及社區文化特色。

回顧當天所捕捉到的畫面，看見社區居民相當積極參與里山嘉年華活動，人人臉上都充滿著笑容，讓人深刻地感受到共榮及安康社區居民們對於這片土地的熱愛!

新北市農業局長李玟表示，新北市金牌農村三芝共榮及安康社區努力實踐「里山倡議」，不僅向民眾宣導社區發展理念，發掘未來要發展的方向，透過農村體驗教育回饋社會，讓大眾感受到愛護土地的熱情並體驗農村在地之美。

(如欲了解社區體驗活動，詳情請洽執行長林義峰，聯絡資訊：0988-589701。)

(中時電子報)