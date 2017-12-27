12月27日三大報頭版要聞

2017年12月27日 07:31 中時電子報 高德順

◎中國時報

‧國防部昨公布106年國防報告書，詳列共軍機艦自105年8月至今年12月初的遠海長訓航線圖，書中指稱共軍已具有對第一島鏈以西制空權之能力，常態化執行東海警巡、南海戰巡，具有跨島鏈作戰能力。

‧昨天出版的106年國防報告書，特別專頁介紹巾幗英雄。報告書指出，早年的軍隊普遍存在專屬於男性的刻板印象，近年來隨著平權觀念提升，以及國軍制度的開放，我國女性官兵在軍中的比例日漸提升，不論在戰鬥部隊或後勤單位皆有亮眼表現，不僅為「巾幗不讓鬚眉」的最佳寫照，更成為捍衛國家安全的堅實戰力。至106年止，女性官兵人數已達2萬餘員，占國軍總人數13.5％。

‧下屆台南市長選戰綠熱藍冷，國民黨基層急如熱鍋螞蟻，傳出黨主席吳敦義日前欽點前立委高思博出征，高26日證實主席要他幫黨，他也當面回應，選舉需要黨的全力幫忙，「這不是一個人、一個地方的事」，強調若中央全面安排中生代應戰，他願意配合中央遣兵派將。

‧二代新版晶片護照才剛上路，就被發現內頁疑似使用美國華盛頓杜勒斯國際機場照片，外交部昨一天之內態度反覆，最終坦承誤植並道歉。除將回收已發送的285本新版護照外，將要求中央印製廠重印20萬本，預計一個月後重新開放申請。

◎旺報

‧高雄港本月22日今年貨櫃裝卸量已突破1千萬TEU（20呎標準貨櫃）；但對岸福建的廈門比高雄港提前2天（20日）達到1千萬。去年排名全球第17大貨櫃港的高雄港，今年上半年搶進到第13，但隨後被排名第14的比利時安特衛普港迎頭趕上，還可能被去年排名第20的廈門港超越，落居全球第15名，台灣港務公司展開「保13大作戰」，成敗就在這幾天。

‧在中美經濟戰風雨欲來之際，大陸國家發改委26日公布新的《企業境外投資管理辦法》，2018年3月1日起施行。其中看似鼓勵與簡化大陸企業海外投資的手續，但其實是鬆的更鬆、嚴的更嚴，更提到要對於「危害國家安全利益」與「政府調控政策」的相關行業，會「全程監管」與「加大懲戒」。

‧針對台灣26日提出的《國防報告書》，大陸國務院參事、中國人民大學國際關係學院教授時殷弘26日受訪表示，報告所謂台美軍事檯面化是台美共同搞的鬼，與日前川普政府簽署《國防授權法》有關；「但如此小動作沒有太大意義」，無論是民進黨著眼兩岸關係惡化並刻意利用中美關係潛在的戰略對立，大陸早已有「戰略拒止」美國於西太平洋之外的軍事能力。

‧2017年北韓密集試射飛彈及核試，美朝互嗆，戰爭陰影籠罩朝鮮半島；東北亞緊張情勢急速升高，也牽動中國與美國、周邊國家的關係。川普政府尋求北京共同施壓平壤，因此願意暫緩處理雙邊經貿爭議，為中美關係開了一扇窗。

◎工商時報

‧需求大於供給，國巨在2017年最後一周宣布暫停晶片電阻接單，第一波先鎖定代理商。業內看法認為，暫停接單的動作等同於產能進入「配給」狀態，產品交期延長在所難免，至於漲價更已是箭在弦上。

‧寶佳資產相關人士昨（26）日再出招，指王道銀行應儘快完成合併華票，希望明年上半年就能看到華票董事會進行換股比例的討論，若明年上半年王道與華票雙方仍無動作，目前持股華票近17％的寶佳資產將會在明年股東會前行使股東提案權，正式將寶佳支持華票與王道銀行合併的主張訴諸股東會表決，以力促該合併案完成。

‧新台幣匯率愈升愈高，壽險業也愈來愈痛。金管會26日公布最新統計，壽險業前11月匯兌損失金額已達1,623億元，比10月又多了158億元，應創下新高紀錄，外匯價格變動準備金11月底則降到259億元。

‧金融業今年獲利有機會創歷年次高，「拚一點」就可挑戰歷年新高。金管會26日宣布，今年前11月金融業累計稅前獲利達5,234億元，較去年同期成長12.7％以上，全年應可超越5,428億元，達到歷年次高水準，若要挑戰新高，則全年獲利必須達5,612億元以上。

(中時電子報)