台灣羊肉就是好 高檔粵菜主廚都說讚

2017年12月27日 08:30 工商 姚舜

「我試過了很多羊，用台灣羊最好啦！」，台北文華東方酒店〈雅閣〉中餐廳主廚謝文指著冬季新菜〈雙冬燜黑草羊腩〉說，無論是烹製港式〈羊腩煲〉或港式〈羊肉爐〉，用台灣現宰羊入菜烹製，「味道就是比其它羊肉都好」、「而且沒有腥羶味」。

文華東方酒店〈雅閣〉主廚謝文，以台灣在地羊肉烹製的〈雙冬燜黑草羊腩〉，肉質腴軟不帶腥羶，表皮滑嫩彈Q。（圖／姚舜攝）

以羊肉沾著特製的腐乳醬入口，風味再上層樓。（圖／姚舜攝）

冬至過後氣溫持續降低，飯店、餐廳紛紛推出各式暖食以廣招徠，廚藝精湛的謝文亦從養生、滋補角度思考，在台北文華東方酒店〈雅閣〉中餐廳推出全新冬季菜單，〈雙冬燜黑草羊腩〉就是因應台灣人每至冬天必吃羊肉暖身而設計的菜色。

謝文料理的〈雙冬燜黑草羊腩〉確實非常美味，他在深圳四季酒店掌廚時曾在冬天出這道菜，不只大獲食饕好評，單是這道菜，一個月更創下台幣200萬元業績。如今謝文來到台北文華東方酒店〈雅閣〉掌杓，並用台灣在地羊肉詮釋拿手菜，預料應該也可得到台灣食饕的讚賞。

謝文料理的〈雙冬燜黑草羊腩〉烹製工序比煮〈羊肉爐〉麻煩，他先將帶皮的台灣羊肉表皮用火烤過，以去除表皮上的羊毛。接著他再熱鍋並加油，再放入毛已清乾淨的羊腩、薑片、蒜頭，以及陳皮和檸檬葉一同拌炒，一方面去陳雜味，另一方面則「逼」出羊肉獨有的肉香。

然後他再在鍋中加入用芝麻醬、腐乳醬、柱侯醬與海鮮醬依黃金比例調合而成的醬汁，以及冬筍和冬菇繼續拌炒均勻後，放入已預熱的砂鍋中，先燜煮45分鐘、再關火靜置15分鐘，除讓肉質軟嫩並讓醬汁味道慢慢滲透到羊肉中。所以做這道菜，不含羊肉前處理的功夫，單是在鍋中就得耗上個把鐘頭。

〈花膠鹿茸燉水鴨〉所用花膠（魚肚）很大器，口感厚實彈Q，吃來很過癮。（圖／姚舜攝）

〈雅閣〉主廚謝文強調，〈花膠鹿茸燉水鴨〉的鹿茸，必須等鴨湯放涼後再放入繼續蒸燉，才不會破壞營養價值。（圖／姚舜攝）

用砂鍋盛裝上桌的〈雙冬燜黑草羊腩〉，鍋蓋一 掀、熱氣蒸騰、滿室盡是羊肉香，那去了骨切成條塊狀的羊腩，連皮帶肉、肥瘦相間、含脂夾筋的樣態本已誘人，經燜煮入味後的表皮更是油光透亮。入了口，這原本就已入味的羊肉已酥爛腴軟、表皮則滑嫩彈Q，好吃極了。如果再沾點謝文另外調製的腐乳醬，則更添甘香。

〈雙冬燜黑草羊腩〉的「雙冬」，指的是冬筍和冬菇，「黑草羊」則是台灣在地草飼黑羊，謝文並隨砂鍋另外準備了新鮮山茼蒿，用山茼蒿葉沾著砂鍋內醬汁吃食，另有一番風味。

「入冬啖羊肉」，是許多人「過冬例行公事」。而國產羊比進口羊好吃，主要原因是國產羊與進口羊的品種不同。台灣養羊協會理事長林浚琛表示，國產羊肉是山羊肉，進口羊肉則多70%綿羊肉，國產羊是為取肉而飼養，綿羊肉是為取羊毛，兩者肉質與風味自然大不相同。更重要的是，國產羊多是新鮮現宰，在地飼養、在地屠宰、在地消費，當然比冷凍的進口羊肉好吃。

〈雅閣〉新港點〈鴛鴦龍蝦餃〉是 用龍蝦肉作餡，上面再分別白色燕窩與黑色松露醬點綴，形色味皆很華麗。（圖／姚舜攝）

〈純．慢燉烏骨雞湯〉完全不加調味料，足足蒸燉24小時，喝起來味道比滴雞精還要鮮醇。（圖／姚舜攝）

港廚擅長煲湯，且會因不同節氣下料煲湯，以達養生目的。而〈雅閣〉冬季菜單除有〈雙冬燜黑草羊腩〉外，其它養生滋補的菜式還有〈花膠鹿茸燉水鴨〉、〈純．慢燉烏骨雞湯〉，以及〈紅蓮燉雪蛤〉等，都是選料講究、工序繁複的美食。

〈花膠鹿茸燉水鴨〉是經典的港式滋補靚湯，謝文使用一斤重的鴨肉與豬肉、金華火腿兌水，置入蒸籠蒸製2小時後，取出再過濾放涼，接著放入有助補氣血、強筋骨的鹿茸，以及泡發過的花膠繼續蒸燉1.5小時成菜。金黃香醇的湯頭看似清淡卻內蘊食材精華，滋味馥郁迷人。謝文表示，煲這湯一定要等鴨湯放涼後才可放入鹿茸，以免鹿茸因瞬間接觸到高溫而破壞其營養價值。

〈雅閣〉冬季新港點〈奶皇酥〉，個頭小巧精緻，奶皇餡甜而不膩，非常美味。（圖／姚舜攝）

以以雪蛤和蓮子與紅棗燉蒸的〈紅蓮燉雪蛤〉，為高檔冬季養生甜品。（圖／姚舜攝）

〈純‧慢燉烏骨雞湯〉跟近年在台灣頗受歡迎的滴雞精異曲同功，謝文選用台灣在地烏骨雞，不加任何調味料足足蒸炖24小時，然後濾掉雜質後用透明玻璃壺盛裝，這雞湯色如琥珀，有點像法菜中的澄清湯，入口鮮香醇厚號並吃得出雞肉清甜。上桌時還配了玫瑰鹽與夏威夷黑鹽，客人可以自由取用「以鹹帶甜」，堪稱為「無瑕湯品」。

〈紅蓮燉雪蛤路〉是一道養生甜湯，這道甜品貴在那有「動物人參」之稱的的雪蛤。 謝文先用攝氏60度的溫熱水將雪蛤浸泡一晚，俟泡發後再將雜質洗淨。料理時將蓮子、紅棗、桂圓與水蒸燉1小時後，再放入雪蛤繼續蒸燉30分鐘成菜，入湯甘甜溫潤。

(工商)