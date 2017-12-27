遇事先否認！黃暐瀚：這樣的外交部如何信任？

2017年12月27日 08:03 中時電子報 謝雅柔

第二代晶片護照的內頁繪圖被網友踢爆是美國機場，外交部昨天第一時間稱100%是桃園機場，一整天說法不停改變，直到晚間才坦言，負責設計的中央印製廠當時設計手繪圖時參考網路圖片，被誤導為桃機圖片。對此，資深媒體人黃暐瀚說「這樣的外交部，以後再說任何一句話，要如何令國人完全相信？」

二代新版晶片護照才剛上路，就被發現內頁疑似使用美國華盛頓杜勒斯國際機場照片，外交部第一時間由公眾外交協調會副執行長歐江安出面，強調百分之百是桃園機場；但外界質疑與網路上所見的杜勒斯機場照片極為相似，領務局赴立院說明時，經兩張照片比對後，坦言「誤植」機率非常大，領務局下午緊急找中央印製廠開會後，才在晚間臨時召開記者會承認「誤植」。

對此，黃暐瀚在《ETtoday東森新聞雲》雲論中指出，對於外交部第一時間稱「100%保證台灣風貌」的回答，他直言「遇事就先騙」。他說面對任何對政府的質疑，一律先否認就對了。否認之後，然後硬拗，直到拗不過了，再強調這是「委外印製」，再重申「只有285人領到」。他說問題不是有幾人領到，而是政府公然說謊。此外他說「散漫」也因為這件事情表露無遺。

黃暐瀚指出，散漫的製作過程、毫無版權觀念的隨意用圖，再加上遇事先硬扯絕對沒錯的說謊態度。「這樣的外交部，以後再說任何一句話，要如何令國人完全相信？」

(中時電子報)