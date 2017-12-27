王文洋百億千金驚爆婚變 趕老公出門熊抱新歡

王文洋千金王思涵驚爆婚變。(圖／本報系資料照)

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中時電子報
／綜合報導

宏仁集團總裁王文洋百億千金王思涵，2015年和愛情長跑10年黃健維結婚，未料才不到3年，就驚傳婚變，王思涵不僅把老公請出家門，還和當年他們婚禮的攝影師當街熊抱，兩人目前分居中。

據《壹週刊》報導，黃健維友人透露，王思涵今年8月中旬以「壓力很大」、「一起生活不快樂」為由，要求老公搬離住處，兩人因此分居，據悉，黃健維後來才得知，王思涵疑似有新對象，而新歡就是兩人婚禮的攝影師林俊龍，讓他覺得顏面盡失，找女方理論，結果她不理會，還提出離婚要求。

王思涵8月分居後，就被目擊和林俊龍當街熊抱，更小鳥依人地依偎對方懷裡，看起來相當親密，據了解，黃健維一直對林俊龍很信任，把他當成御用攝影師，只要有攝影需求，都會找他拍攝。

黃健維11月底，曾為了探視兒子返家，卻被王家請出家門，事後還請出保鑣輪流站崗，王家友人也說，王思涵因為覺得丈夫對她不夠好，甚至傳出丈夫與其他異性曖昧，才讓她不想繼續婚姻，而宏仁集團公關表示，沒有不讓黃健維探望兒子，二人目前因「公司經營理念不合」和「婚姻生活相處不睦」分居，但還沒提出離婚訴訟。

黃健維則說：「夫妻吵架難免，正在持續溝通中」，至於兩人之間有無第三者，他否認有婚外情，「真相總有水落石出的一天」。

(中時電子報)

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