網球》詹詠然入選百大性感女將 謝淑薇表示不服

詹詠然的「美女球員」排名再度上升。(摘自部落格)

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中時電子報

雖然主打女雙，詹詠然依舊成為今年網壇的風雲人物之一，《WTA hotties》網誌評選2017年100名實力與外貌兼具的網壇美女，詹詠然的排名比去年再提升10名，從57名前進到47名，成為「亞洲第1」，連續5年進榜的妹妹詹皓晴則是首次落榜。

詹詠然的老對頭謝淑薇似乎有點不服，她在自己臉書《夢遊寫真人》表示：「很多亞洲女將都很漂亮啊，王薔笑起來更美，怎麼沒第一？印度蜜兒莎(Sania Mirza)也不錯，日本的Miyu Kato長得很可愛，笑起來也很甜美！嬌小的身材，連我都想寵愛她一下！大家說說自己的看法。」

其實印度米爾莎去年在這張榜單的排名是33名，超過詹詠然與詹皓晴(並列57名)。不過這張榜單除了看外型也要參考實力，因此東歐女將的數量特別多。

今年大小詹暫時拆夥，詹詠然與瑞士女將辛吉絲(Martina Hingis)搭檔打到世界第1，因此詹詠然的「美女排名」升到47名，與辛吉絲拆夥的米爾莎則掉到52名。基本上亞洲女將要進榜都很難，詹詠然不只是亞洲第1，也是唯一入選的東亞女將。

2017年的榜首是「丹麥甜心」沃茲妮亞奇(Caroline Wozniacki)，她今年也傳出訂婚的好消息。多次佔據榜首的塞爾維亞女將伊凡諾維琪(Ana Ivanovic)則於今年退休。

畢竟這不是官方排名，不得不說這張榜單還是有些偏心的，俄羅斯女將莎拉波娃(Maria Sharapova)即使什麼都沒做，排名還是高居第4，就算在禁藥風暴期間，莎娃的排名也從未跌出第5。

(中時電子報)

文章來源：WTA hotties

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