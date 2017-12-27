與馬政府不同 王定宇：一阿兵哥能摧毀一坦克 台能勝陸

2017年12月27日 08:16 中時電子報 陳怡文

國防部昨公布民進黨執政後第一本「國防白皮書」，綠委王定宇上政論節目時對書內容表示，與馬政府時期不同的就是「不對稱戰力」漸形成，也就是說一個阿兵哥背起能摧毀一台坦克車的武器，就算中國大陸擁有多大規模的戰車，台灣也能用「不對稱」的戰力取勝。網友則表示「台灣納稅人養了很多幹話王」。

王定宇在三立《新台灣加油》節目中表示，就算對手有很多大台坦克，我們台灣路那麼小條，橋的載重量沒那麼重，我們是否有必要買這麼多重型坦克？若台灣一個阿兵哥揹著一台「紅隼」，一個人就可以摧毀一台坦克，這武器我們自己控制、自己製造，台灣用不對稱的戰力也能取勝。

王定宇稱，結論就是台灣的國軍有很多問題、批評改進的，但台灣的軍力，納稅人的錢，我們要把他看好，希望建構捍衛2300萬人，「我們自己年輕人保護自己國家的軍力」，在困難的情況下，「只有你不妥協，國家安全才能保障」，如果全部休兵、內外不分、軍心不振，中國用買的就把你買下來了。

網友則認為「希望民進黨和台獨主張者本身和子女都勇於主動從軍護衛台灣，這才是愛台灣的具體行動。」、「台灣還有很厲害的、一個人可以摧毀全台灣的電力，我們人口這麼多，可想而知誰利害。 」、「其實應該明瞭的事實是，台灣與中國兩個國家的年輕人都幾乎不能上戰場了。」、「幹話啦～叫他自己背炸彈去打仗，才是叫不對稱戰力」、「連三千都跑不好，怎麼扛裝備打戰車」、「台灣政治人物嘴砲就贏了一半以上了再加上黑心食品的抵抗力應該很快的就能滅了大陸」、「王先生請你在回去當個半年兵好嗎？」、「美軍跟俄軍都不敢說這種幹話！沒想到我們的腦包敢說這等幹話～」

(中時電子報)