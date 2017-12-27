迎向2018！裝幀年曆有「藝」思、「月讀一冊」看出版

「2018裝幀好年曆」以每週兩冊書籍解構裝幀特色與印刷小知識，豐富愛書人一整年的閱讀感受。（誠品提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

再過幾天就是2018年了，今年的台灣依舊是動盪不安！年度大字選出了「茫」！然面對新的一年，我們仍需樂觀積極，列出計畫，從中努力，檢視自己是否能做到！除了毅力，或許筆記本、年曆也是好幫手！

誠品月讀一冊「月讀書籤」第一季與台灣藝術家黃本蕊合作。（誠品提供）

您看過電繡書衣、聞得到薰衣草香的書、透明的書等特殊裝幀設計嗎？誠品每年末限量製作的年曆總讓書迷眼睛一亮，今年特別企畫《2018裝幀好年曆》，每週解構兩冊書籍的裝幀特色與印刷小知識，豐富愛書人一整年的閱讀感受。年曆封面採用特殊金屬色網印、加上打凹加工，觸感獨特；內頁採用12種手感紙材印刷、12款字型編排，全年105本書，一窺設計師、編輯人、印刷師傅的職人美學！

今年依舊是「出版寒冬」，傳統書店吹熄燈號，出版量持續下跌！然今年年底，誠品閱讀報告卻指出，其實台灣閱讀能量仍讓人看好，一人平均一年購買9本書！

「2018裝幀好年曆」。（誠品提供）

誠品書店自2018年1月1日起推出「月讀一冊」運動，為鼓勵誠品人會員每月持續閱讀，特別回饋誠品人享每月一本購書77折優惠，還有以藝術家作品精美設計的「紙上策展—月讀書籤」陪您讀好書。好書在哪裡？

誠品書店即日起至2/28推出「FW : 2017 READING GUIDE」主題書展，從TOP1OO年度暢銷書榜中，剖析歸納今年出版趨勢，同步推出全台書店職人的年度真愛書單。讀者只要堅持閱讀，每季連續3個月使用誠品人77折電子優惠券購書，有機會抽好禮，2018年連續12月更可獲「專屬刻名會員卡」，期待讀者透過持續閱讀，獲得新的靈感與啟發。

(中時電子報)

「FW 2017 READING GUIDE」主題書展。（誠品提供）

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