北韓醞釀生化戰 脫北士兵體內有炭疽抗體

2017年12月27日 08:51 中時電子報 楊幼蘭

北韓除了積極發展核武外，也醞釀生化戰，據韓國當地媒體報導，他們今年在一名脫北士兵體內發現炭疽抗體。

合眾國際社（UPI）引述韓國有線電視台Channel A的消息報導，這名士兵在逃離北韓前，體內已有抗體，顯示他可能接觸過炭疽菌，或注射了抗體。不過，消息並未透露這名士兵的姓名，或他叛逃的日期。由於韓國軍隊至今尚未取得炭疽疫苗，因此首爾對這項發現感到憂心忡忡。

炭疽菌毒性很強，除非使用抗生素或接種疫苗，否則人在接觸後24小時內，起碼會有80％的死亡率。韓國國防部先前表示，首爾預料最快要到2019年底，才能為韓軍研發出炭疽疫苗。

各方廣泛懷疑，北韓2015年公佈北韓人民軍810部隊在平壤生技研究院的成就後，可能已在研發生物武器。

儘管平壤聲稱，他們專精殺蟲劑研究，但分析家認為，從現場的設備看來，北韓在製造生物武器。

據韓國《時事雜誌》（Sisa Journal）報導，駐韓美軍不斷在基地進行活菌試驗。

而美國部隊韓國門戶與綜合威脅辨識聯合專案（The Joint United States Forces Korea Portal and Integrated Threat Recognition，or JUPITR）將獲得900萬美元（近2.7億台幣）的預算，進行相關研究。

《時事雜誌》稱，這項專案旨在培養偵測生物武器的能力。事實上，韓國國防部證實，自2009年起，美軍前後已進口炭疽菌活體樣本多達15次，而2015年進口時，可能有22-26人接觸到這些樣本，而引發韓國人緊張。

先前消息已傳出，北韓開始在洲際彈道飛彈上試裝炭疽菌，而這些飛彈的射程足以到達美國。

據日本《朝日新聞》報導，北韓已展開如熱度與壓力等設備測試，以防洲際彈道飛彈重新進入大氣層時，炭疽菌會因超過攝氏7,000度的高溫死亡。而測試在於判斷，炭疽菌是否能承受洲際彈道飛彈上的高溫高壓。

《朝日新聞》引述韓國不具名情報相關人員的話說，有未經證實的消息顯示，北韓已成功進行這類試驗。

(中時電子報)