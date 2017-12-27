茂林賞蝶好美 被捕獲野生馬英九「超親切」

2017年12月27日 09:18 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

每年秋冬之際茂林山谷就出現大量紫斑蝶，茂管處邀民眾上山賞蝶。（茂管處提供）

前總統馬英九卸任後趴趴走，儼然成為台灣美食、旅遊代言人。昨（26)受前高雄縣長楊秋興之邀，前往茂林賞紫斑蝶，成為第一位造訪當地的總統。馬英九感受當地人文風情，稱此趟行程美到不行。捕獲野生馬英九的遊客，也大呼他超級親切。

聯合報報導，馬英九這趟私人行程，是應楊秋興之邀而成行。25日晚上他先到一貫道新威天台聖宮住上一晚，隔日到茂林看看過去一起重建的得樂日嗄大橋。馬、楊兩人的好交情始自88風災時協力救災時所建立，卸下公職後兩人互為民間好友。

看到馬英九一行人來到茂林，來自彰化社頭清水岩寺生態文教協會的學員直稱「他真的好親切」，當地住民也不斷熱情呼喊「馬英九帥不帥」，因為馬英九的出現，茂林山林憑添許多笑聲。

在茂林停留期間，經專業導覽員解說，馬英九近距離接觸紫斑蝶於手心，驚嘆「真是自然奇蹟」。他在山徑走了近一小時，還欣賞了紫蝶幽谷3D影片。馬英九讚嘆「這裡的風景與人情，都美到不行」。

茂林里長李武雄說，馬英九是歷任首位到訪茂林的總統，卸任後還能來部落關心，覺得很窩心。他們也希望能將茂林紫斑蝶的觀光亮點，讓更多人關注。

每年11月到隔年3月，數百萬隻紫斑蝶會到高雄茂林過冬，吸引不少遊客上山賞蝶。茂林蝴蝶谷與墨西哥「帝王斑蝶谷」齊名，除了有紫斑蝶漫天飛舞的世界級美景，還有原鄉部落獨有美食及藝術，茂林國家風景區在賞蝶期間有接駁公車，可供遊客前來探訪。

(中時電子報)