慶90週年！中研院票選標語、標誌！抽皇帝文創好禮

中研院。（本報系資料照）

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中時電子報
／整理報導

人生活到90已是福！一個學術機構傳承90年所培養的不僅是人才、更是豐富的知識與文化！中研院90歲囉！比設計也拚人氣！中央研究院為慶祝明（2018）年創立90週年，特舉辦院慶標誌（Logo）及標語（Slogan）設計徵件活動。經學者專家組成的評審小組討論長考後，初選結果於今（26）日正式出爐，標誌與標語各有10件作品通過初選，進入網路公開票選階段，將爭取「網路人氣獎」以及最後5個決選名額。

評審小組依完整性、創意、主題表現、應用可行性等標準審慎評選後，選出標誌與標語各10件進入網路票選，得票數最高之作品將為「網路人氣獎」，標誌組可獲新臺幣5,000元、標語組為新臺幣3,000元。此外，票數前5名將進入決選，由中研院90週年院慶規劃委員會選出最後優勝作品。標誌首獎可獲獎金新臺幣8萬元、標語首獎可獲新臺幣1萬5,000元。

中研院秘書處表示，徵件活動報名者眾且創意十足，標語及標誌分別有168件、184件投稿作品，僅取10名進入網路票選階段著實不易。網路票選自即日起至2018年1月16日中午12時止，每天可投票一次，歡迎踴躍投票。

秘書處強調，作品入選即代表獲獎。即使未能於票選中突圍、進入決選，得票數第6至10名者仍可獲獎金：標誌組1萬元、標語組3,000元；決選組除了首獎，其餘4名可獲獎金：標誌組2萬元、標語組5,000元。

不僅入圍者人人有獎，只要參與網路票選活動的民眾即可參加抽獎，有機會把中研院歷史文物陳列館的文創品，皇帝詔曰筆記書、金榜提名御守、皇帝的旨交代、立體拼圖鑰匙圈、織金龍紋袋，總價值約千元的獎品通通帶回家。

(中時電子報)

中研院90週年院慶標語標誌網路票選活動。（中研院提供）

入圍作品及票選網址
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