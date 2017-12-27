接掌婦聯會 雷倩吐心聲：在挨罵與哀求中度過

婦聯會新任主委雷倩。（本報系資料照片）

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中時電子報

婦聯會與內政部、不當黨產處理委員會協商行政契約破局，主委辜嚴倬雲遭撤換，聖誕節的前一天，婦聯會黨委會議補選前立委雷倩為新主委。今天凌晨兩點，雷倩在臉書吐露心聲：接下暫代工作的前二天，在挨罵與哀求中度過。

雷倩回想，11月初她急性肺炎住院期間，接到辜媽媽(辜嚴倬雲)的電話，希能將她補為常委並代理其職務。當時，做為眷村小孩，從小仰慕的看著婦聯會媽媽們帶領軍眷縫衣勞軍、賑濟老弱病殘的她，深以能為這個組織出點力感到光榮。

雷倩說，出院後第一次的會議，瞭解過去一年多來，婦聯會身處驚濤駭浪，辜媽媽以堅強的意志帶領常委們奮鬥，經過常會反覆討論盱衡輕重，決議與政府展開協商；後於0724與政府達成「協商三原則」的共識，並依據該三原則磋商數月，逐漸排除障礙，直至10月底MOU的細節大致敲定。期間辜媽媽以高度智慧指揮全局。

雷倩又說，10月底的MOU草案仍有許多不盡如人意，但對方是有公權力的政府，協商本不對等。「其間每一項或每一行看來保障不足的條文，已經是我方協商代表極力爭取的結果，得來不易。」婦聯會被迫迎戰，擺在眼前的：沒有最好的路，只有比較不壞的選擇；得不到安全的保證，只能退求可估算的風險。一如報社的社論所言，「我們，只能在鐵鎚與木棒之間做選擇。」

她衷心相信，只要能夠存續，必能證明蔣夫人依神心意所創辦的婦聯會絕不是附隨組織，沒有不當黨產問題；「我們必會盡力協助辜嚴主委捍衛她的名譽與權力；我們也必會以未來的作為，維護婦聯會自始不變、愛國愛家、敬軍濟弱的光榮傳統！」

(中時電子報)

文章來源：雷倩臉書

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