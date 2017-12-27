NBA》黑哨護體？杜蘭特：裁判不會驅逐我的

勇士杜蘭特(右)向裁判抗議，被吹技術犯規。(美聯社)

友善列印
中時電子報

逃過決勝時刻的兩次犯規，勇士杜蘭特(Kevin Durant)在耶誕節勇騎大戰還有另一個爭議，他在首節被吹1次技術犯規，所幸他逃過了第2次，否則他在第一節就會被驅逐出場。

不過杜蘭特很有自信，他指出勇騎大戰是聯盟的重頭戲，裁判不敢過早驅逐他。杜蘭特首節因為不滿裁判尺度，吞了一張大T。第一節剩下5分多鐘時，杜蘭特又持球推擠騎士後衛卡德隆(Jose Calderon)，這次有可能讓他領到第2張大T。

杜蘭特告訴ESPN說：「裁判不會在第一節就驅逐我的，(推擠卡德隆之後)我聽到騎士隊員建議裁判趕我出場，但我知裁判不會這樣做的。你可以去問騎士的主將詹姆斯(LeBron James)，如果我被趕出去，這樣他打贏勇士就毫無意義了。同理，我也不希望詹姆斯被趕出場。」

當日柯瑞(Stephen Curry)因傷缺陣，杜蘭特認為如果連他都被趕出去，那勇騎之戰肯定大為失色。杜蘭特說得沒錯，裁判沒給他第2張大T，賽後他短短幾十秒的受訪影片，點擊數量超過勇士全隊球員加起來的10倍以上，他本來就是該場比賽的焦點。

然而杜蘭特這種說法簡直就是自恃有大球星的黑哨護體，因此網路上也有不滿的球迷表示：「勇士已經是很難打敗的隊伍了，再加上裁判站在他們那邊，這樣的比賽根本是在坑人。」

(中時電子報)

裁判報告出爐 勇騎大戰末節兩度漏判

NBA》裁判報告出爐 勇騎大戰末節… NBA》柯瑞即將傷勢複檢 何時歸隊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。