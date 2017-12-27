NBA》黑哨護體？杜蘭特：裁判不會驅逐我的

2017年12月27日 09:27 中時電子報 盧品青

逃過決勝時刻的兩次犯規，勇士杜蘭特(Kevin Durant)在耶誕節勇騎大戰還有另一個爭議，他在首節被吹1次技術犯規，所幸他逃過了第2次，否則他在第一節就會被驅逐出場。

不過杜蘭特很有自信，他指出勇騎大戰是聯盟的重頭戲，裁判不敢過早驅逐他。杜蘭特首節因為不滿裁判尺度，吞了一張大T。第一節剩下5分多鐘時，杜蘭特又持球推擠騎士後衛卡德隆(Jose Calderon)，這次有可能讓他領到第2張大T。

杜蘭特告訴ESPN說：「裁判不會在第一節就驅逐我的，(推擠卡德隆之後)我聽到騎士隊員建議裁判趕我出場，但我知裁判不會這樣做的。你可以去問騎士的主將詹姆斯(LeBron James)，如果我被趕出去，這樣他打贏勇士就毫無意義了。同理，我也不希望詹姆斯被趕出場。」

當日柯瑞(Stephen Curry)因傷缺陣，杜蘭特認為如果連他都被趕出去，那勇騎之戰肯定大為失色。杜蘭特說得沒錯，裁判沒給他第2張大T，賽後他短短幾十秒的受訪影片，點擊數量超過勇士全隊球員加起來的10倍以上，他本來就是該場比賽的焦點。

然而杜蘭特這種說法簡直就是自恃有大球星的黑哨護體，因此網路上也有不滿的球迷表示：「勇士已經是很難打敗的隊伍了，再加上裁判站在他們那邊，這樣的比賽根本是在坑人。」

(中時電子報)