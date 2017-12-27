可送貨至南海海域 順豐快遞試飛自製無人機

2017年12月27日 09:29 中時電子報 李靖棠

據大陸澎湃新聞網報導，大陸快遞龍頭順豐速遞為交通阻礙，並擴展其營運範圍，近期砸下重金自行研發各類型無人貨機，並成功取得優異成績單。昨日更在雲南機場試飛旗下大型物流無人機，除測試其起降和飛行過程，也首次測試對偏遠地區進行緊急空投物資。本次測試的大型無人機，機翼寬20公尺、機身長10公尺，最大載重為1.2公噸，巡航時速可達250公里、最遠航程可達3,000公里。由順豐耗時13個月研發完成，未來將成為銜接城市與偏遠地區貨運的重要聯繫管道。

「順豐速運」於1993年在廣東順德註冊開業，短短數年之間，順豐不僅快速地在廣東省擴大駐點，直到1997年，香港來往大陸的快遞案件幾乎由他壟斷。創始人王衛，將順豐帶往香港、深圳和大陸各大小城市中，並在2002年全面改為直營經營，讓旗下的快遞單能更快速和穩定。並在2003年一口氣簽下5架包機的協議，更於2009年成為大陸首間自有貨機的快遞公司，截至今年1月為止，旗下共有波音757-200型等貨機共37架。

順豐自製的大型無人機，機翼寬20公尺、機身長10公尺，最大載重為1.2公噸。（圖/澎湃新聞）

其實早在2012年，王衛就提出無人機快遞的構想，並投入大筆資金自主研發，從2015年第二代飛控導航系統問世後，自製的四軸、六軸多旋翼和傾轉旋翼無人機都陸續問世，最近更陸續取得多個城市的無人機飛行准許。讓順豐能結合「大型有人運輸機+支線大型無人機+末端小型無人機」三段式空運網路，繼續坐穩大陸物流業的龍頭寶座。

集團副總裁李東起表示，配合大陸國家發展計畫，未來民用無人機也將能實現海島等遠距離供給，支持邊防建設與駐軍需求，包含大西部與南海島嶼。但他也呼籲有關單位，目前對無人機的法令與限制仍相當混亂，加上低空空域尚未完全開放，讓物流企業難以大範圍申請空域飛行許可，更別提如何依循監管制度。要想大力發展物流無人機，恐怕官方得先行打破這兩個限制才行。

(中時電子報)