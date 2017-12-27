可送貨至南海海域 順豐快遞試飛自製無人機

順豐於昨日在雲南試飛大型無人機，最遠航程可達3,000公里。（圖/澎湃新聞截圖）

友善列印
中時電子報

據大陸澎湃新聞網報導，大陸快遞龍頭順豐速遞為交通阻礙，並擴展其營運範圍，近期砸下重金自行研發各類型無人貨機，並成功取得優異成績單。昨日更在雲南機場試飛旗下大型物流無人機，除測試其起降和飛行過程，也首次測試對偏遠地區進行緊急空投物資。本次測試的大型無人機，機翼寬20公尺、機身長10公尺，最大載重為1.2公噸，巡航時速可達250公里、最遠航程可達3,000公里。由順豐耗時13個月研發完成，未來將成為銜接城市與偏遠地區貨運的重要聯繫管道。

街邊掉橘子測兩岸四地人情味 網友：台灣完勝！
陸千年竹簡出土 揭秦始皇尋長生不老藥之謎

「順豐速運」於1993年在廣東順德註冊開業，短短數年之間，順豐不僅快速地在廣東省擴大駐點，直到1997年，香港來往大陸的快遞案件幾乎由他壟斷。創始人王衛，將順豐帶往香港、深圳和大陸各大小城市中，並在2002年全面改為直營經營，讓旗下的快遞單能更快速和穩定。並在2003年一口氣簽下5架包機的協議，更於2009年成為大陸首間自有貨機的快遞公司，截至今年1月為止，旗下共有波音757-200型等貨機共37架。

順豐自製的大型無人機，機翼寬20公尺、機身長10公尺，最大載重為1.2公噸。（圖/澎湃新聞）

其實早在2012年，王衛就提出無人機快遞的構想，並投入大筆資金自主研發，從2015年第二代飛控導航系統問世後，自製的四軸、六軸多旋翼和傾轉旋翼無人機都陸續問世，最近更陸續取得多個城市的無人機飛行准許。讓順豐能結合「大型有人運輸機+支線大型無人機+末端小型無人機」三段式空運網路，繼續坐穩大陸物流業的龍頭寶座。

集團副總裁李東起表示，配合大陸國家發展計畫，未來民用無人機也將能實現海島等遠距離供給，支持邊防建設與駐軍需求，包含大西部與南海島嶼。但他也呼籲有關單位，目前對無人機的法令與限制仍相當混亂，加上低空空域尚未完全開放，讓物流企業難以大範圍申請空域飛行許可，更別提如何依循監管制度。要想大力發展物流無人機，恐怕官方得先行打破這兩個限制才行。

(中時電子報)

文章來源：視頻｜順豐大型無人機模擬應急物資快速投遞：載重1.2噸

更多精彩新聞請見兩岸頻道！
閻慶民出任大陸證監會副主席 昆山停產喊卡 國台辦盼台商支持…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。