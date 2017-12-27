3萬薪資不是夢！孫大千四招教蔡英文搶救低薪

2017年12月27日 09:25 中時電子報 謝雅柔

總統蔡英文日前提到，她認為最低薪資應該要拉高到3萬元。經部次長王美花則回應表示，這是總統期望值，盼企業能主動響應。對此，前國民黨立委孫大千表示，若王美花都能拿「期望值」來打臉蔡的「夢想」，「難怪台灣人民都只把這個夢想當成是夢話」。他也提出4招教蔡英文搶救低薪。

孫大千在臉書指出，從蔡英文總統在與媒體茶敘的談話中，可以了解到，台灣大多數的企業主是有能力為員工加薪的。孫大千說有能力加薪卻不加薪的考量有四大考量，包括現金就是王道的思維、用香蕉就可以請到猴子、擔心肥水落入外人田以及心有餘而力不足。他說政府如果真的有誠意，有決心，實踐夢想，而不僅僅是畫大餅來安撫民眾，就必須針對以上的幾種考量，對症下藥，協助企業解決困難，化解迷思，才能打破低薪的僵局。

此外，他也提出四招教蔡英文搶救低薪，包括一、政府必須要提出明確的利多政策，來提振企業的信心。執政黨若是再持續沈迷於操作政治議題的戰場上而無法自拔，恐怕很難讓企業有感。二、現有的勞動市場的自由度已經被嚴重扭曲，勞資立場極不對等。首先，政府應以國家力量主動提高薪資價格，同時投入大筆經費，改革教育體系，對線上勞工進行再度教育訓練，培養第二技能。三、本外勞薪資脫勾，或是以其他方式分開計算，均為政府應該立即展開研究的工作。四、加薪對服務業來說未必是不可承受之重，日本麥當勞在大虧損時，以加薪逆轉命運，不正是一個最好的例子嗎？政府針對弱勢產業，如小型服務業及中小企業，初期可以考慮以減稅或是補貼的方式減緩加薪的衝擊。但是，為長遠計，政府必須輔導弱勢產業進行轉型和升級。

他說如果政治人物只是有口無心，隨便說幾句漂亮的場面話，那夢想只能當新年新希望。但如果願意劍及履及，推動落實，美夢當然可以成真！身為國家元首，如果只能夠出一張嘴，卻不會做一些事，那麼真的是愧對人民了。

(中時電子報)