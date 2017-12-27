江守山醫師加建築專業 教你挑健康安心房

2017年12月27日 09:35 中時電子報 張怡文

對於居住房屋的選擇，多數人的首要條件是區位，接著看空間與格局，再來檢視房屋裝配的門窗衛浴地磚是否喜歡。這樣子的順序，是不是漏了什麼呢？

腎臟科醫師江守山25日發表新版《如何挑選健康好房子》新書，他從腎臟病發生原因開始挖掘外部因素導致的健康問題，發現房屋環境對健康的影響直接且明顯。他說，人一生中有90％的時間都在屋內，房屋可說是人的第三層皮膚，也可說是除了飲食之外對健康影響最大的環境因素。

江守山表示，不健康的房屋將造成居住者：精神不濟、鼻塞、眼睛癢、喉嚨乾、頭痛等症狀不斷，也會變得容易過敏、氣喘，而且致癌機率大增！不但健康與精神損失，還會造成更多的金錢支出與花費。反之，健康的房子讓人神清氣爽、維持在好的健康狀態。居家睡眠可以充分放鬆與獲得休息，工作自然可以事半功倍，因此健康的房子，就是好風水！

他歸納一般居家最常見的健康影響因素有「空氣」、「用水」、「結構」、「能量(包含噪音、光害等)」以及「地板」五大項。空氣部分例如從裝修與建材可能帶來的甲醛等揮發性有機化合物、氡氣，因為通風與潮溼問題產生的黴菌、二氧化碳濃度過高等問題；而「用水」的問題早期的房屋可能有家庭用水與污水水池鄰近而汙染飲水，以及含氯自來水若喜歡洗熱水澡可能產生三鹵甲烷問題…。這些問題有些可以透過簡單的方式改善，有些可能就需要大興土木裝修。其中最為棘手的是結構問題，最不容易透過外觀判斷，但是安全風險最大，而且多半難以透過補強方式徹底解決問題。

江守山新書發表記者會現場。圖/新自然主義提供

江醫師也提到室內影響健康最常見致病因素，首先是揮發性有機化合物，由於客廳一般是房子裝潢最多的地方，也因此濃度往往是屋內最高的：但是若以致癌物甲醛來看，通常住家檢測起來在主臥室偏高，因為臥室通常有大衣櫥，衣櫥內側或承板常見沒有塗層隔絕木材裡的化學物質。他說，過去曾遇到一位腎炎病例，病癒後只是辦公室同樓層正在進行室內裝修，裝修過程產生的揮發性有機化合物就使這位患者腎炎再度復發。

由於台灣近一、二十年來台灣的建築法規與工法有相當大的變化，新版《如何挑選健康好房子》最大的特點除了更新挑選健康好屋的最新觀點之外，出版社也邀請台北市不動產開發商業同業公會共同推廣健康住屋的觀念。

出席新書記者會的台北市不動產開發商業同業公會理事長、同時是良茂機構董事長陳春銅表示，房屋的健康與否和建材息息相關，以他多年的建築經驗來看，江醫師所提的房屋健檢訣竅幾乎涵蓋了消費者在購屋、裝修時應該注意的大小問題。他也提到，不同年代的舊房子會反映不同時代的問題，例如以往的環境背景有輻射鋼筋問題等等，以台灣的房屋趨勢，建材跟建築工法其實是一直在更新的，尤其921大地震與SARS之後，建築法規日益嚴謹明確，除了結構體之外，在綠能、通風等通用設計等新概念也都納入設計，這些是外觀看不到的健康與安全保障，才是一間房子真正的「體質」，也是民眾在選擇房屋時應該要多留意的。

台北市不動產開發商業同業公會理事長 良茂機構董事長 陳春銅。圖/新自然主義提供

為了推廣健康房屋觀念，台北市不動產開發商業同業公會也特別捐贈200本新書給台北市立圖書館，藉由資訊與資源分享，讓更多市民可以接觸到判別房屋健康的訊息。

出版《如何挑選健康好房子》的幸福綠光出版社表示，許多人存的畢生積蓄只為了買一間房子，等於投注了大半的身家財產在裡頭，因此更需要慎選房子及裝潢，以免不小心花錢又傷身，希望透過本書的內容，讓更多民眾注意到房屋環境細節，健康的房子，就是好風水！

(中時電子報)