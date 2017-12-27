遭法官酸昧於事實 勞部長林美珠：尊重他

蔡英文總統日前提到她的最低工資夢想數字是3萬元，勞動部長林美珠（見圖）27日表示，勞動部會再研究，這是好的方向，希望明年可以提出最低工資法草案，將最低工資法制化。（劉宗龍攝）

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蔡英文總統日前提到她的最低工資夢想數字是3萬元，勞動部長林美珠（見圖）27日表示，勞動部會再研究，這是好的方向，希望明年可以提出最低工資法草案，將最低工資法制化。（劉宗龍攝）

日前桃園法官於判決書中酸勞動部長林美珠「昧於基層勞動處境而異於常人地一廂情願輕信勞資協議之談判自由」，今（27）日立法院衛環委員會審查勞動部預算，林美珠對此僅表示「我尊重他判決書的任何理由」，至於又傳出有台鐵勞工疑似過勞死，林則回應，修法有四不變四彈性，外界可能有所誤解。

有民眾於國發會公共政策網路參與平台提案《勞基法》加入刑責，已獲得政府需回應的連署門檻，林美珠表示，「會依照時間來回應，再研究一下」。而昨日又傳出台鐵37歲車長連上6天班後驟逝，疑似過勞死，讓各界再度對修法表達疑慮，林美珠回應，這次修正有四不變不彈性，是外界有誤解，她也不希望有勞工過勞情形。

另外，有媒體指出，基本工資調漲至3萬元是總統蔡英文的夢想，對此林美珠表示，這是好的方向，大家再研究一下，也希望大家底薪都能提高。至於最低工資法何時要訂定？林美珠回，預計明年提出，內容就是將現有機制法制化，甚至提高層級，都是可以研究的方向，但看護工是否要納入基本工資，由於牽涉層面過大，仍要再研究。

林美珠今日現身戴上2層口罩，媒體詢問她是否身體微恙，她解釋是因為空氣導致過敏。

(中時)

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