湧蓮寺義舉 捐贈自動心肺復甦機

2017年12月27日 09:58 中時 高鈞麟

為發揚無私大愛奉獻精神並提升救護效能，蘆洲湧蓮寺26日上午10時，捐贈新北市消防局第三救災救護大隊5組自動心肺復甦機，以表彰其無私奉獻精神。捐贈典禮在湧蓮寺廣場舉行，湧蓮寺主任委員陳宏昌、蘆洲區長賴俊達、新北市消防局副局長陳崇岳、消防局第三大隊大隊長黃弟勝共同參與，消防局回贈感謝狀，感謝湧蓮寺義舉。

新北市績優宗教團體蘆洲湧蓮寺，長期來秉持觀世音菩薩慈悲為懷的精神，長期投入慈善事務，並積極回饋社會，透過副主委林鴻南得知，新北市消防局有自動心肺甦機使用需求，立刻捐贈第三大隊5組自動心肺復甦機，器材將配發至蘆洲、三重及八里區所屬分隊使用。

新北市消防局副局長陳崇岳說，感謝湧蓮寺善行義舉，造福民眾，本次捐贈的自動心肺復甦機體積小、重量輕且攜帶方便，不僅能有效且不間斷施行高品質CPR，提高救護效能，避免執勤人員於行駛中車上實施單手CPR，因而受到職業傷害。

湧蓮寺主任委員陳宏昌表示，湧蓮寺拋磚引玉，希望藉由捐贈自動心肺復甦機，引發各界共鳴，同時提升第三大隊所屬地區緊急救護品質。湧蓮寺所捐贈的自動心肺復甦機，能保障救護人員於執勤時免於危害。充分發揮救護效能，拯救更多需要幫助的人，保障新北市民生命安全。

(中時)