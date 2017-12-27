王丰：柯文哲民調KO蔡賴 凸顯社會警訊

2017年12月27日 09:48 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

總統蔡英文。(本報系資料照)

《美麗島電子報》12月的國政民調，其中信任度調查，柯文哲以59.5點，勝過賴清德、蔡英文等人。作家王丰說，處今之亂世，柯文哲沒太多市政表現，卻常當眾吃廉價便當，營造親民形象，「對了庶民階級的味」，但別忽略社會隱然成為貧富懸殊的火藥桶。

該民調信任度調查，柯文哲59.5點最高，其次是賴清德55.9點、朱立倫51.7點，最後是蔡英文40.7點。王丰認為，柯文哲沒太多市政表現，但民調KO擁有龐大國家機器資源的蔡賴二人，在形象意涵上，說明老百姓不喜歡穿華服，坐名車，享美食的政治人物。

行政院主計總處月初公布調查，全台898萬名受雇勞工，超過305萬人月領不到3萬元，低薪比例達34%，意即每3人就有1人深陷低薪風暴。王丰分析這數字，指台灣已成為一只最佳的「左派」的「生化培養瓶」，社會更隱然演變為一只貧富懸殊、階級仇恨的火藥桶。

王丰表示，台灣今日政治人物，不該成天只想如何保住政權，政客們應該深思社會越來越濃烈的階級對立問題。他說，在可預見的四、五年內，「新貧階級」將主導台灣未來政治走向；「新貧階級」抬頭， 社會會朝什麼方向擺盪呢？

王丰說，國計民生，貧富懸殊，各類問題解決不了，今後不論誰當家，老百姓決計都是不買帳的。

以下為王丰臉書全文：

柯文哲民調KO蔡賴 凸顯的社會警訊

蔡英文曾說，「覺得自己是很左派的」。在形象上，蔡英文如今真的依舊「很左」嗎？果真如此，這份民調理應不會被柯文哲KO那麼慘。

這份民調主旨雖是「信任度」，但似乎隱含著某種意涵:民進黨的兩個太陽，好像都難敵柯文哲。原本，民進黨東方不亮西方亮，蘋果、香蕉，老百姓總要選一個。但是，顯然民眾蘋果、香蕉都不想吃。 蔡賴兩個太陽如果都不亮，是不是「柯文哲時代」降臨了呢？

才不過三個禮拜前的數字指出:全台 898 萬名受僱勞工當中，有超過 305 萬人月領不到3萬元，占比近34%。這樣的薪資結構統計數字的意義是什麼？台灣不僅僅已經成為一只最佳的「左派」的「生化培養瓶」，台灣社會更隱隱然演變成為一只貧富懸殊、階級仇恨的火藥桶。

今天台灣檯面上的政治人物，不應該單單只是成天想著如何保政權的自私問題了，政客們到了應該深思台灣社會越來越濃烈的階級對立的問題了。可以預期，在可預見的四五年內，「新貧階級」將主導台灣的未來政治走向。「新貧階級」抬頭， 社會的鐘擺將會朝什麼方向擺盪呢？

古話說:「 民之所好好之,民之所惡惡之,此之謂民之父母」

處今之亂世，柯文哲這樣的素人政治人物，竟然可以在也沒有太多市政政績表現的情況下，民調表現KO擁有龐大國家機器資源的蔡賴二人，在形象意涵上，這也說明了，在很大程度上，老百姓不喜歡穿著華服(西裝革履、名牌服飾)，坐駕名車，享用美食的政治人物，柯文哲這種不愛穿西裝，常常當眾吃廉價便當秀給記者拍攝的親民形象，反而是「對了味」，「對了庶民階級的味」，深得民意信任與認同。

國計民生，貧富懸殊，各類問題解決不了，今後不論誰當家，老百姓決計都是不買帳的。

(中時電子報)