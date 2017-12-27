挪威購買韓國K9自走砲24輛 總價3.83億美元

南韓的K9自走砲外銷相當成功，已有4個國家使用。(圖/AiirSource)

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中時電子報

韓國軍品出口再傳佳績，挪威國防部宣布，將購買由韓國韓華公司(Hanwha Systems)設計製造的K9 155自走榴彈砲系統。包括自走砲、彈藥運輸車在內，合約總價達到3.83億美元。

陸軍情報網(army recognition)報導，挪威是在2017年1月，在芬蘭一同並評估該型走自走砲性能，2月芬蘭決定購買48輛，總價1.55億美元(可能是2手品)，而挪威則購買24輛新品。使得挪威成為繼芬蘭之後，第2個引進K9的斯堪地那維亞國家。預計第一批自走砲將於2019年交付挪威，後續供應會在2020年至2021年之間完成。

K9自走砲綽號叫做「雷霆」(Thunder)，是由美製M-109A2自走砲延伸改良而來，鑑於北韓在停戰線附近廣布各種長程火砲和火箭彈，因此韓國希望自走砲的射程能夠再加長，於是K9開發計劃在1989年啟動，終於在1996年首次製作原型車，於1999年開始批量生產。與原裝M-109A6最大的不同在火砲倍徑，從39倍徑一口氣增加到52倍徑，射程自然大幅提升，最大射程可到40公里。K9的最高射速為每分鐘6發。

K9 155自走砲可說是韓國最暢銷的大型軍品，早在2001年年底，土耳其與三星重工正式簽約，採購306輛K-9，合約總值10億美元，這是韓國國防工業在21世紀的第一場勝利，2004年，第一批8架榴砲被運抵土耳其。目前，土耳其軍隊共有150枚K9砲彈榴彈砲。

之後波蘭在2014年也向南韓申購K9達到120輛，還引進授權與技術轉移，第1批24輛由南韓製作，後續的交由波蘭國營的HSW公司在國內組裝。

(中時電子報)

文章來源：Norway will purchase South Korean K9 155mm howitzers

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