台南二寮迎曙光 交通管制時間要注意

2017年12月27日 10:56 中時 萬于甄

耶誕節過後象徵一年即將結束，而跨年的氣氛也越來越熱烈，台南市政府與雲嘉南濱海國家風景區管理處、西拉雅國家風景區管理處共同辦理的跨年三部曲，是每年民眾期待的特色跨年活動，其中，二寮迎曙光將以青春為主題，和民眾一起迎接活力的一年。

西拉雅風管處表示，二寮觀日平台雖位於低海拔，但擁有的絕美潑墨日出，受到許多遊客青睞，而「二寮迎曙光」活動邁向第6年，今年以「青春」為主軸，邀請曾參與各大音樂祭的南西樂團開唱，用搖滾陪民眾迎接新的一年。

除了迎曙光活動外，今年平台前也規畫在地美食快閃攤「青春園遊會」，販售左鎮在地隱藏版美食，讓遊客身心都暖暖的等待曙光，另外，遊客當天只要到西拉雅國家風景區管理處的臉書粉絲專頁「讚」聲，即可獲得由左鎮噶瑪噶居寺的「祈福金剛繩」，限量500份。

西拉雅風管處指出，本次活動不論是大人或小孩，都採「一人一票、憑票入場」的管理機制，若無入場票則無法進場，請民眾務必攜帶相關票券、遺失皆不補發；驅車前往的遊客也請注意交通管制路段與時間，交通管制時間將從明年元旦凌晨0點至隔日早上10點。

西拉雅風管處也說，今年活動預估湧入3,000人次，活動周邊會提供約400個汽車停車格，與400個機車停車格及接駁規劃，邀請民眾把握一年一度的新年曙光，一同感受滿滿的金黃青春祝福。

(中時)