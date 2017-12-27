圓仔邀約！12／31來動物園和超萌布偶打卡趣

2017年12月27日 10:10 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

Bye bye 2017！218我來囉！今年的年終（12月30、31日）適逢星期六、日，再加上元旦（1月1日）共有三天的連續假期，為了迎接即將到來的2018年，全台灣各地都有精彩好玩的跨年晚會、煙火秀及欣賞元旦曙光等套裝活動。許多民眾把握機會攜家帶眷返鄉探親，順道規劃外出遊玩的行程。

「歲末感恩動物朋友見面會」即將於106年12月31日（日）登場。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園長久以來，一直受到大小朋友的喜愛，為了感謝大家對於野生動物保育工作的認同與支持，特別選在12月31日（星期日）這天，於大門廣場舞台，辦理三場「歲末感恩~動物朋友見面會」，除此之外，園區內還有其他定時定點舉行的教育駐站、主題導覽及保母講古等輕鬆有趣的課程，最適合全家大小一起參與。

保育員為大貓熊團團布置象徵迎接2018年的下午茶餐點。（台北市立動物園提供）

每年歲末的重頭戲，非各縣市政府舉辦的跨年晚會莫屬，表演團體陣容堅強，舞台下萬頭鑽動，熱鬧滾滾。但就整年度的熱門活動地點而言，動物園總是榜上有名，因為每逢假日，許多民眾常會選擇和家人、朋友一起相約到動物園參觀，遇到天氣晴朗的日子，動物園的遊客量更經常衝破2-3萬人次。

梅花鹿、台北赤蛙、大貓熊和歐亞水獺將陪大家一起迎接2018年。（台北市立動物園提供）

回顧過去這一年來，動物園雖然受到山區多雨的氣候影響，陰雨天多過於出大太陽的日數，但一整年累計下來，仍然湧入了進三百萬名的遊客。為了回報大家對於動物園的喜愛與支持，在2017年的最後一天（12月31日星期日），可愛的台北赤蛙、梅花鹿、歐亞水獺及大貓熊等動物人偶，將在當天上午11點、下午1點半及2點半三個時段，於大門廣場舞台和大家見面，歡迎爸爸媽媽帶小朋友一起上台合影，為2017年留下難忘的回憶！

連續假期來到動物園，除了可以近距離地觀察野生動物之外，園區內各式精采有趣的特展也是不容錯過的唷！參觀完兩棲爬蟲動物館「食在驚奇-兩棲爬蟲覓食特展」你就能知道長相「凶神惡煞」的鱷龜，為什麼有天才釣手的稱號。

蟒蛇又是如何在伸手不見五指的黑暗中，利用特殊感官察覺周圍的環境？來到昆蟲館的「螞蟻森林」特展中，聞聞看螞蟻用於溝通時最重要的元素-「費洛蒙氣味」，這種聞起來像是有醋、杏仁或老舊的衣櫥霉味等混合的氣味，不來親身體驗絕對難以感受箇中三味！設置在鳥園廣場上的生肖雞年特展，讓民眾可以了解動物園典藏的「雞」都被照養在哪裡？其中，藍腹鷴與青鸞也是此次生肖年特展的主角之一呢！

歡迎爸爸媽媽帶小朋友一起上臺合影，為2017年留下難忘的回憶！（台北市立動物園提供）

向來廣受親子家庭喜愛的「動物保母講古(Keeper’s Talk)」，為了讓更多的民眾能夠參與，並提供更優質完善的服務，將自明年起，更改為每週二至週日上午11點登場，想知道關於野生動物好玩又有趣的小秘密嗎？

歡迎鎖定時間準時到動物園，讓專業的動物保母說給你聽！連假期間園區各項參觀資訊，以及2018「動物保母講古(Keeper’s Talk)」每週詳細的展演地點，歡迎上台北市立動物園機關網站查詢。

(中時電子報)