世大運女籃精英獎呼聲高 有望重現「抖肩舞」

2017世大運中華女籃擊敗俄羅斯奪銅。(中央社資料照)

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中時電子報

106年運動精英獎27日將揭曉，除了羽球「世界球后」戴資穎成為最大贏家，入圍3獎項與特別獎，呼聲極高，其餘獎項最佳男、女運動員、最佳運動精神都競爭激烈，睽違6年世大運再度奪牌的中華女籃，有望再奪最佳運動團隊獎，重現「招牌」抖肩舞。

今年女籃由外教華格納(Kenyon Wagner)掌兵符，教練團鄭慧芸、錢薇娟、梁嘉音、傅姿伶，成員林育庭、羅蘋、黃鈴娟、徐玉蓮、陳薇安、韓雅恩、鄭伊秀、楊晴，陳晏宇、黃湘婷、王維琳，朱育勤，以小蝦米力抗大鯨魚之姿扳倒列強。

中華女籃預賽3連勝連剋智利、瑞典、匈牙利，八強擊敗加拿大長人陣以近10分差取勝，儘管4強不敵金牌澳洲，但銅牌戰仍扳倒「戰鬥民族」俄羅斯，繼2011年深圳摘銀後，睽違6年以地主之姿於世大運重返頒獎台，證明我國女籃實力足以和世界抗衡。

女籃2011年深圳奪銀，該年就獲得最佳運動團隊獎，今年將與2017年世界運動會中華女子拔河代表隊競爭運動團隊獎，女籃備受看好。

其餘獎項則競爭激烈，最佳男運動員獎，世大運金牌「羽球王子」王子維、贏得我國世大運手面鞍馬金牌的李智凱、世大運網球金牌莊吉生、以及世大運百公尺金牌楊俊瀚，還有以91.36公尺改寫亞洲紀錄的標槍金牌鄭兆村。

女運動員則有世大運58公斤級舉重，以挺舉142公斤破世界紀錄的舉重金牌郭婞淳，滑輪溜冰陳映竹、楊合貞，羽球金牌戴資穎，和桌球好手鄭怡靜。另外包括最佳教練獎、最佳新秀運動員獎以及最佳運動精神獎皆百花爭鳴，獎落誰家令人期待。

(中時電子報)

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