2017「蹲點．台灣」青年學子感動傳承

2017年12月27日 10:32 中時電子報 綜合報導

中華電信基金會今(22)日舉辦「2017中華電信基金會感動傳承」典禮，第九屆「蹲點‧台灣」大學生與全台各地的「數位好厝邊」社區代表齊聚一堂，分享與交流今年蹲點的感動故事，場面溫馨動人。第九屆「蹲點‧台灣」共有來自21所大專院校、30個科系的50位大學生組隊參加，於暑假期間走入偏鄉角落，一手服務社區，一手記錄在地風貌，為台灣保留珍貴的在地故事。

「蹲點‧台灣」自2009年起與政治大學廣播電視學系共同舉辦，9年來已在大學校園引發熱烈迴響，報名人數屢創新高，今年共有來自76校156科系學生報名參加，300多位學生競逐50個錄取名額，競爭激烈。而實際獲得錄取資格的蹲點青年，在暑期蹲點過程中，更把握機會發揮特長與才藝，積極回饋社區的熱情接待，卻也從中體會到遠超過自身付出的滿滿收穫。今年至台南菁寮村蹲點的臺灣師範大學鄭怡礽、呂晴，發揮地理系專長，帶領菁寮學童進行「定向越野」尋寶遊戲，為孩子帶來新奇的體驗與視野；也和在地青年共同完成社區MV，見證青年對家鄉的熱愛。兩人表示「雖然菁寮的資源不比都市豐腴，當地的孩子卻用生命享受著。在菁寮，時間像是過得比較慢，與人的接觸更是增加了；蹲點的意義，更不是一支紀錄片而已。」台北教育大學倪子涵、臺北醫學大學葉右祐則在雲林華山華南社區，發現偏鄉長輩對於醫療資訊的需求，特別為長輩製作了衛教宣導手冊，也主動接洽農產市集推廣在地農特產品。兩人提及，蹲點「就像是一個通道能進入社區的生活，看見不同的人生，深受啟發」。而慈濟大學戴鼎君和彰化師範大學趙鈺瑛，則前往桃園台灣老大人活力發展協會，為社區長輩設計許多活動，還指導長輩用手機APP拍照、修圖，當聽到長輩回饋「我可以跟孫子說我也會用，可以一起合照了！」兩人形容當時開心得快要飛起來了。經過和這群充滿活力的長輩相處，「長輩們說『我們不是老，只是比較早出生而已』，讓我們對『老』重新定義」。

蹲點學生協助社區 指導長輩使用手機APP。圖/中華電信提供

今年「蹲點‧台灣」活動的參與學生除可透過紀錄片來呈現在地故事，又增設5組文字組，讓學生透過田野調查認識社區，並進一步發想社區設計方案，協助社區單位解決問題。台北電影節最佳剪輯獎得主洪淳修導演，與5% Design Action創辦人楊振甫教授，分別受邀協助「影像紀錄獎」和「文字紀錄獎」的評選，洪淳修導演回饋：「學生雖然來自許多不同的科系，但幾乎所有作品在攝影、剪接的製作水準都很高，可見這個世代對於影像這件事，已經具備一定的『均質』。蹲點期間與土地緊密的接觸，絕對是各位創作的養分，相信未來會有更亮眼的作品出現；往後在思考這土地上一些紛擾時，也可以有不同的視角。期待中華電信基金會能讓大家繼續蹲下去，聞聞土地的味道，聽聽人們的故事」。楊振甫教授則表示：「透過文字紀錄是今年很好的安排，文字乃需要同學們把所見所聞吸收後再反思、沉澱，這個學習與經驗在現代教育中非常重要。這次看到有些方案的設計概念很棒、可行性也高，對於學生團隊而言實屬難得。建議主辦單位可以透過5% Design Action的平台或是結合其他非營利單位，讓蹲點台灣的故事可以講得更完整」。

「蹲點‧台灣」活動開辦以來，已培育超過500位超過40校60科系的蹲點青年，走過全台50多個鄉鎮角落，為自己也為這片土地播下改變的種子。而2018年1月，更將利用寒假期間試辦「蹲點‧台灣‧心南向」，第一站前往越南，邀請在台越南新二代組隊，回到越籍媽媽的家鄉，期待能藉由蹲點的過程，讓新二代看見自己的能量，也開拓大學生的視野，讓更多人看見不同文化的故事。

(中時電子報)