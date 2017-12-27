礦業法深水區未碰先炸裂 3女立委互罵波及花媽

2017年12月27日 11:21 工商 陳鷖人 、 姚志平

立院審查礦業法，同為民進黨立委的林淑芬（左）與邱議瑩爆發激烈口角。（姚志平攝）

立院審查「礦業法」，爆發三個女人戰爭，會議一度暫停，議場獨留林淑芬。(陳鷖人攝)

立法院經濟委員會審查礦業法，經濟部常務次長王美花到場與立委溝通。（姚志平攝）

立法院今（27）早續審「礦業法」修正草案，本日將進入礦權用地相關的深水區。為了礦權展延是否需要重新進行礦業用地核定，經濟委員會爆發三個女人的戰爭，民進黨籍立委林淑芬、邱議瑩和管碧玲爆發口角，高雄市長陳菊也意外遭到波及。

林淑芬一早就火力全開，質疑「礦業法」修正草案只要求新申請礦業用地需要取得所有權人同意，然而，既有202個舊礦申請展延，卻不用重新核定礦業用地，無疑是替舊礦開後門，造成新舊礦不公平競爭。

林淑芬批評，目前幾乎沒有新申請礦場，而既有礦場在取得礦業用地時，幾乎沒有取得所有權人同意，卻可以一再申請展延。

對此，經濟部常務次長王美花回應，現有規定礦廠每年必須取得水保、環保等證明，若業者沒做好，按照現有法規就有處理機制，不清楚重新核定礦業用地目的。

林淑芬耳聞暴怒：「照妳的邏輯，業者會自律，那就不用環評了！只有台泥三個礦有做過環評，其餘礦都沒有去重新做礦業用地核定...照經濟部版本，舊礦全部放水！」

林淑芬表示，重新核定礦業用地只是要取得所有權人同意，以及由主管機關評估是否在一級環境敏感區，「有什麼好害怕的？」

現場氣氛凝重，此時，邱議瑩發言表示，大家在這邊審礦業法，都是在改革，不是只有妳（林淑芬）...「都只有妳在改革，妳跟環團站在一起，羞辱黨團是什麼意思？」

此言一出意外引發三個女人的戰爭。立委管碧玲回應，也不是大家都在改革，之前高雄的事情，也沒看邱議瑩幫忙發聲。邱議瑩回嗆，審礦業法，「管媽扯什麼菊姐！」

林淑芬則在一旁高喊：「整個社會都在看，護航也不要這樣子！」最後，邱議瑩高喊：「不審了，審了就是護航。」之後憤而離席；林淑芬回酸：「經濟委員會拒絕審查，好了不起。」

現場氣氛火爆，民進總召柯建銘也到場關切，最後，主席蘇治芬宣布休息10分鐘。

周一審查「礦業法」修正草案時，林淑芬即質疑行政院版本「礦業法」修正草案都在為業者背書，最終爭議條款多保留，像是第31條礦權展延准駁，新增「無正當理由」無探礦或開採實績，主管機關應駁回展延，即遭質疑「無正當理由」定義不明。

目前經委會已重新開議，續審礦業法。

(工商)