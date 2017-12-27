南瀛天文館首度辦跨年 賞星看日出不中斷

2017年12月27日 10:58 中時 莊曜聰

「想好要怎麼迎接2018年嗎？」從30日開始的元旦連續假期期間，位於台南大內的南瀛天文館推出「當東方后羿遇上西方阿波羅」主題活動，除了科學DIY、天文小遊戲外等有趣項目外，31日還有跨年迎日出套裝行程，從夜間生態、觀星到跨年倒數，隔天在天文講師帶領下迎接第一道曙光，歡迎天文迷前來體驗不同的跨年感受。

南瀛天文館表示，連假3天期間，在星象館、賽堤廣場及展示館都有不同活動登場，星象館3樓每天都有4場免費的「星羽姐姐說故事」活動，以太陽為主題，連結東方后羿與西方阿波羅，講述活潑生動的神話故事；另外還有科學動力車DIY、手作刮畫以及「魔幻神射手」飛鏢小遊戲；大受好評的「日本修曼機器人」教室再度登場，民眾可以參與機器人實作課程，體會手腦並用的奇特魅力。

今年首度推出的跨年迎曦活動，從31日晚間8時開始，由天文館人員帶領，從觀測星空到尋找天文館周邊生態，當晚並夜宿天文館，隔天5點再觀日出，以天文館無光害的地理位置，相信會帶給民眾不同體驗，僅開放1梯次40人名額，報名從速。

另為歡度新年，元旦連續假期期間上午兩場電影，天文館也優待民眾享有全票買一送一優惠，3D新片《愛因斯坦的時空魔法》日前正式上映，帶著觀影者進入重力的魔法世界。

(中時)