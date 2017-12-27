中華電信基金會建置近百處「數位好厝邊」據點

2017年12月27日 10:42 中時電子報 綜合報導

中華電信基金會22日舉辦「2017中華電信基金會感動傳承」，於典禮中頒發「數位好厝邊證書」歡迎新夥伴加入，並宣布全台累積至今已建置92個「數位好厝邊」，明年將突破百處據點並持續深耕社區部落。為支持好厝邊推展在地產業，現場亦特別規劃年節伴手禮預購及品評試吃活動，並邀請中華電信女籃帶來球操舞和時下風潮的抖肩舞，為伴手禮預購活動揭開序幕，透過企業能量，共同支持在地產業。

中華電信基金會「數位好厝邊」今年增加12處新據點，包括台北市陽明教養院、台北市芝山社區發展協會、花蓮縣吉拉米代部落文化產業協會、高雄市中路教會、桃園市永揚社區、桃園市新屋愛鄉協會、嘉義縣東後寮教會、雲林縣水燦林國小-水燦林社區、雲林縣中興國小、雲林縣水林國中、台北市台灣樸門永續發展協會、台北市台灣好食協會，服務對象擴及身心障礙者、部落族人、弱勢學童、農友等，以長期陪伴的方式傾聽在地需求，建立良好的雙向互動，建構企業與社區之間互信平等的合作關係，持續關懷台灣土地，進一步帶動社區自主成長並協助社區永續發展。

台南菁寮村結合基金會資源 培養孩子電腦組裝技能。圖/中華電信基金會提供

「數位好厝邊」耕耘多年，透過和在地組織的合作，從數位學習、產業推廣、青年志工等各個面向著手。花蓮福音部落的王邦文老師積極投入部落事務，有感數位化的重要，將學校課程延伸到部落、連結數位和文化；每年暑假，結合蹲點計劃青年志工，教小朋友進行部落採集、與耆老進行訪談並將素材有系統的紀錄呈現，學習的過程也成為孩童認識家鄉的最佳途徑。阿美族的蘇秀蓮女士透過學習有機農事技術，帶領邦查成為在地第一個得到有機認證的農場，經由僱用弱勢婦女、中高齡及原住民，協助小農有機轉作，帶動在地就業。台南林子內教會蕭瑞巧牧師照顧社區長者、聘請音樂老師讓社區融入音樂、到社區營造，逐步改變社區氛圍，2011年，參與「蹲點‧台灣」計劃的同學，帶領教會青年接觸影像紀錄，為青年們開啟對於數位影像的學習需求，逐年累積經驗並且成為服務社區的最佳實踐。

為了持續推展在地產業，基金會於農曆年前規劃「數位好厝邊」年節伴手禮預購活動，結合企業年節贈禮的需求，將產業故事分享予長官同仁。本日展售的品項包含以有機農法種植、享有「比爾蓋茲茶」之稱的「森林紅茶」；以協助原住民文化保存、生態環境保育為目標的瑪納有機園區提供的紅玉香鬆；為建構農民的公平貿易環境，經營永續生態，並給予消費者安全健康的糧食的彰化溪州米等。預購活動為期一個月，期待能帶動全台中華電信員工透過消費支持在地產業，為在地產業爭取更多機會。

(中時電子報)