何三姑回應血統爭議 曝小嫻婆婆罹胃癌壽命只剩...

何守正三姐曝婆婆被診斷出胃癌。(圖／本報系資料照)

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中時電子報
／綜合報導

何守正三姐何桂育因護航弟弟，在臉書砲轟小嫻不會生、不會下廚，更指母親是「全台最無尊嚴的婆婆」，引起網友不滿，擁進她的粉絲頁《巴黎不打烊》夾殺，讓她關閉臉書多日，日前才重新開張，聖誕夜她發長文，把這段時間的紛擾一一回覆，並要大家看完就散場，不要再來這裡鬧事，不然她只好不客氣的刪留言和封鎖帳號。

何桂育解釋自己關閉臉書的原因，是不想讓偏激負面的文字，影響到版上的大家，她本來覺得誰會對她的生活小事有興趣，沒想到大家都很好奇，她只好針對這段時間的紛擾來回應，對於她是不是清朝格格？她直言：「不是！都已經要跨年到2018了，還在什麼貝勒爺格格的？清宮穿越劇看太多嗎？」

而對於「為什麼不回台灣照顧母親？」的問題，她也自曝媽媽三年多前開刀切除腫瘤，她和老公帶著女兒回台，本以為手術成功後就無大礙，所以各自回到工作崗位上生活，回巴黎後才知道媽媽被診斷出胃癌，「醫生直言壽命只剩下三、五年！」

她也表示這兩年帶著女兒回台念書，直到今年暑假才剛回巴黎，暗指自己其實有在台灣照顧媽媽，至於會不會煮飯孝敬，她回應：「本人廚藝不佳，只會做些簡單的菜色，倒是家中買菜、幫忙洗菜切菜、刷鍋洗碗什麼的，倒是一手包辦能做就做，盡量不要讓母親太累。」

(中時電子報)

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