跨年夜等車　北捷潮天團陪你解悶

跨年夜等車　北捷潮天團陪你解悶
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迎戰跨年人潮，北捷出動18名潮天團團員駐守市府周邊站點，身穿8國代表服裝，透過有趣的歌舞表演伴民眾等車。（陳燕珩攝）

周日就是跨年夜，預計將有數十萬人潮湧入信義區參加跨年晚會，台北捷運公司出動18名潮天團團員，在市政府站、國父紀念館站、象山站及台北101／世貿站共8個出入口，用有趣的抖肩舞、腦筋急轉彎、笑話等，紓解乘客等車時的煩悶，讓大家平安回家。

潮天團成軍5年，團員包含北捷車站站長、副站長、站務員、司機員和維修員等，今年跨年當天，他們將身穿中、英、日、韓等8國代表服裝，駐守重要站點出入口，用網紅洗腦歌「Chicken attack」中的約德爾唱法，帶來活潑逗趣的表演，同時宣導跨年疏運秘笈，陪伴民眾等車。

潮天團提醒大家，跨年謹記3不原則，不要推、不要擠、北捷跨年不打烊。民眾進場時，可多多利用板南線、淡水信義線「分線搭乘」；結束後選擇板南線、淡水信義線、松山新店線「3線離場」，避開市政府周邊捷運站，步行到遠一點的車站搭車。

另外，跨年夜將實施「博愛優先通道」及電梯管制措施，博愛優先通道設置地點為市政府站、國父紀念館站外、象山站及台北101／世貿等4站，可讓身障者、孕婦、長輩、攜帶幼童或其他行動不便者優先通行。

(中時)

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