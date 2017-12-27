編輯精選》混亂的一年 2017十大國際震撼議題

2017年12月27日 11:09 中時電子報 李靖棠

隨著2017年即將結束，對於紛亂的國際社會，讀者們不知道還記得多少重大議題，本報在這個歲末年終之際，為各位整理出，今年度最重要的十大熱門國際新聞議題，希望大家會喜歡。

一、川普逆轉勝出，當選美國第45任總統。

從不被看好且被視為當成笑話，川普（Donald Trump）一路過關斬將，打敗共和黨內多名政治明星，並成功拿下276張選舉人票，擊敗對手希拉蕊（Hillary Clinton），當選第四十五任美國總統。讓這名毫無從政經驗的地產富豪，入主白宮並一步步實現他的「讓美國再次強大」夢想。

北韓第三代領導人金正恩（圖中央），成為今年度最搶「焦點」的人物之一。（圖/新華社）

二、北韓多次試射長程彈道飛彈，北海道遭殃。

在第三代領導人金正恩（Kim Jong-un）堅持下，北韓的核彈與長程彈道飛彈技術持續快速成長，今年共進行至少10次試射，更在國內進行核彈試爆，一度讓朝鮮半島局勢進入緊繃狀態。而自信心高漲的金正恩，更放話要攻擊美國於亞太的重要軍事基地- 關島（Guam）；而一海之隔的日本，東北與北海道地區更壟罩在飛彈威脅的陰影之下，讓日本有意採購愛國者飛彈三型系統。

好萊塢金牌製作人溫斯坦遭爆性騷擾多名女星，讓整個風暴瀰漫整個好萊塢。（圖/路透社）

三、性騷擾風暴襲捲全球，#MeToo標籤爆紅。

從好萊塢金牌製作人溫斯坦（Harvey Weinstein）被爆料，長年對多位女星進行性騷擾後，此一揭發過往性騷擾的風潮，透過推特上的#MeToo標籤，成為各方關注的焦點。從影視到戲劇、從戲劇到政壇、從政壇又吹向音樂界，許多各領域呼風喚雨的大人物，紛紛「中箭落馬」，成為人人喊打的犯人。

四、聯軍攻下拉卡，IS危機暫告一段落。

經過近5年的圍攻，在多國與伊拉克、敘利亞聯軍努力之下，終於收復產油重鎮摩蘇爾與伊斯蘭國（IS）的「首都」拉卡，大大打擊了這個極端組織的力量，並逐步還給當地民眾正常的生活。但諷刺的是，當最大的敵人消滅後，當地卻轉而回到內戰狀態，政府軍與反抗軍重新回到對峙狀態，讓和平的曙光再一次被迫延宕。

沙烏地現任國王薩勒曼。（圖/路透社）

五、沙烏地新王儲上台，大刀進行經濟社會改革。

沙烏地國王薩勒曼（Salman of Saudi Arabia）扶植自己的親生兒子上台，接掌沙國實質大權；年輕的王儲大刀闊斧地對經濟、社會和政治進行改革，包含賦予女性單獨開車權利和重新開放設立商業電影院。對於「貪腐」更是不手軟，迅速逮捕大批王室成員，並提出長期計畫，要將多年來疊床架屋的沙國經濟，重新調整發展，降低對於石油的單一依賴。

受到乾燥氣候與焚風助長，南加州的野火持續延燒擴大，讓警消疲於奔命。（圖/美聯社）

六、美國加州接連遭遇大火，造成居民財產與葡萄園大量損失。

美國西岸的加州，北部與南部區域接連遭遇大範圍的野火，造成大面積的葡萄園、森林和民宅被燒毀。兩次大火，也讓外界重新認識到氣候變遷的影響，加州冬季長時間乾旱，恐讓這類野火的狀態，未來成為每年無法避免的循環災害。

英國海軍迎來新型航母伊莉莎白號。（圖/英國海軍）

七、睽違多年後，英國再迎新航母伊莉莎白號。

英國繼上一艘航空母艦皇家方舟號（HMS Ark Royal）下水服役後，加上國防預算大幅縮減，讓過去曾是海上霸權的英國，被迫將航母全數除役。如今在耗資31億英鎊（約1,228.7億台幣））高額預算後，再次迎來首艘新航母伊莉莎白號（HMS Queen Elizabeth），讓英國皇家海軍有信心重回海上霸權之列。但現實卻很殘酷，服役後不久，不僅船艙漏水、電子系統出問題，就連艦載機的問題都遲遲未解，也讓女王的新驕傲尚未展翅就成為各界笑柄之一。

八、阿根廷潛艇聖胡安號沉沒，多名官兵葬身海底。

由德國製造、服役於阿根廷海軍的聖胡安號潛艇（ARA San Juan），在11月進行海上任務時，甫出海不久就發生沉沒意外，造成艦上44名官兵在多日尋獲未果後，現已判定為失蹤死亡。由於艦艇和相關部份皆未尋獲，讓沉沒原因至今仍眾說紛紜，有電池爆炸、排水系統故障等說法，也讓阿根廷海軍對外形象再次蒙塵。

統治辛巴威37年、現年93歲的總統穆加比（圖左）與妻子格蕾絲（圖右），於今日的兵變中被拘禁。（圖/美聯社）

九、辛巴威獨裁強人穆加比被推翻。

執政長達37年、現年93歲的辛巴威總統穆加比（Robert Mugabe），為讓妻子格蕾絲（Grace Mugabe）能順利接棒，無預警地將原副總統姆曼嘉瓦罷黜驅離。卻反遭辛巴威軍方反將一軍，帶領大批部隊與武裝進駐首都，以清君側名義將穆加比與家人軟禁。最後在保障其人身安全後，讓這位執政37年的獨裁者落魄下台，辛巴威正式進入新的時代。

十、美國海軍接連發生撞船、墜機意外。

負責亞太地區巡弋的美國海軍第七艦隊，疑似因為任務過多，造成官兵疲勞而多次發生撞船意外，從2月起，安提坦號（USS Antietam）巡洋艦、菲茨傑拉德號（USS Fitzgerald）驅逐艦、麥凱恩號（USS John S. McCain）驅逐艦接連發生撞船意外；而駐日美軍的飛行部隊，更多次發生如V-22魚鷹機（MV-22 Osprey）、C-2灰狗式運輸機（C-2 Greyhound）的墜機事件，讓共和黨大老麥肯（Sen. John McCain）痛斥，「美軍正在自我毀滅中！」

(中時電子報)