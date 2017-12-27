台鐵列車長疑過勞死 藍委批政府「帶頭做慣老闆」

2017年12月27日 11:29 中時 周毓翔 、 姚志平

台鐵一名37歲張姓列車長23日在家中猝逝，內部傳出張男要照顧生病家人，加上輪班導致體力負荷不來，才會突然猝死。國民黨團首席副書記長李彥秀表示，這種憾事一再發生，民進黨竟然還打算強修《勞基法》修惡，更痛批政府根本「帶頭做慣老闆。」

藍委蔣萬安表示，張男過世的前一天，他從下午3點左右開始上班，值班到午夜12點左右，加上清理車廂等，實際下班時間約在凌晨1點多，但下一班是早上7點，扣除他盥洗、用餐、通勤時間，根本睡覺睡不到5小時。

蔣萬安指出，去年《勞基法》修法時將輪班間隔定為11小時，修法當時未明定實施日期，目的在給事業機關緩衝時間補足人力，調整經營模式，沒想到卻被事業機關拿來顛倒是非，當作留給他們的「尾巴」，變成開放他們把輪班間隔縮短為8小時。蔣也批評台鐵第一時間竟說是個人因素，且死亡地點是在家中，實在令人氣憤。

李彥秀指出，行政院的說法是輪班間隔還要報事業主管機關，政府可以監督，但台鐵等公司主管機關就是交通部，從此案例看出政府就是帶頭做慣老闆，這要如何期待民間產業可以排出好的班表？

李彥秀表示，各種過勞的遺憾事件一再發生，民進黨卻還是要硬把《勞基法》修惡，這種心態還要維持多久，國民黨反對《勞基法》挾帶鬆綁七休一、輪班間隔縮短，呼籲民進黨自己退回這次的《勞基法》。

(中時)