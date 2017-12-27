法庭上罵人 南市前議長李全教判拘役30天定讞

2017年12月27日 11:08 中時 林偉信

前台南市議長李全教與上市櫃公司圓方創新前董座徐翊銘，因投資糾紛互告，去年李出庭時罵對方「慣於使用行賄的手法」等語，徐憤而提告，高院維持一審判決，認定李損害對方名譽，依誹謗罪將他判處拘役30天、得易科罰金3萬元定讞。

李在2010年與徐男共組「神去村公司」，計劃在新竹竹東開發休閒度假村，後來雙方卻為籌資而反目，李被徐控告偽造文書並遭起訴，去年他到新竹地院出庭時，在法庭上指徐是「詐欺背信的慣犯、身上背了很多案件、慣於使用行賄的手法」等語。

徐男認為名譽受損，向法院提起刑事自訴，新竹地院認為李全教無法證明徐有行賄司法人員，李的言論有貶損他人的真實惡意，將他判處拘役30天、可易科罰金，李不服提上訴。

李全教高院出庭時喊冤，仍堅稱在偵查庭聽檢察官罵徐，他只是轉述這些內容，否認犯罪，高院不採信他的辯詞，仍將他判處拘役30天、可易科罰金定讞。

另外，李全教被控在3年前參選台南市議長時賄選，台南高分院將他判刑3年6月、褫奪公權5年，案經上訴，上周最高法院認為二審判決理由矛盾、事實有待調查，且認定李全教無罪部分沒有詳察究明，因此撤銷發回更審。

台南市改制後的第二任議長選舉，民事部分檢方提出當選無效之訴，去年李全教已遭判決當選無效，同時失去議員及議長身分。

(中時)