新黨人士遭檢調搜查 國台辦批：台縱容台獨

2017年12月27日 11:54 中時 藍孝威

日前王炳忠等四名新黨人士遭檢調搜索調查，大陸國台辦發言人安峰山今天在例行新聞發佈會上表示，台灣當局袒護和縱容「台獨」分裂分子，打擊和迫害主張兩岸和平統一的力量和人士，破壞兩岸關係和平發展，自然激起兩岸民眾的強烈憤慨和共同反對。

安峰山表示，解決台灣問題，實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，也是中華民族的根本利益所在。大陸封面對堅持一個中國原則，堅決反對「台獨」，主張兩岸和平統一，積極維護和推進兩岸關係和平發展的台灣政黨、團體和人士表示高度贊賞。

安峰山表示，台灣當局袒護和縱容「台獨」分裂分子，打擊和迫害主張兩岸和平統一的力量和人士，破壞兩岸關係和平發展，自然激起兩岸民眾的強烈憤慨和共同反對。

安峰山說，大陸方面注意到，近期台灣方面動作頻頻。從去年520以來，由於台灣當局不承認「九二共識」，不認同兩岸同屬一個中國，單方面破壞了兩岸關係的共同政治基礎，給兩岸關係帶來了嚴重衝擊，使得當前的關係形勢日趨複雜嚴峻。

安峰山說，台灣當局不思如何改善兩岸關係，反而繼續一意孤行。一方面在島內放縱和支持「台獨」分裂勢力，搞「去中國化」的「台獨」分裂活動。另一方面，對島內支持兩岸交流合作、主張兩岸關係和平發展與和平統一的力量和人士進行打壓和迫害，干擾和阻撓兩岸的交流合作，煽動兩岸敵意對立，破壞兩岸關係和平發展。

安峰山強調，任何勢力以任何形式搞「台獨」分裂的圖謀和做法，都必將遭到兩岸同胞堅決反對，也是不可能得逞的。

此外，國民黨副主席曾永權原訂訪問大陸，但申請遭到民進黨政府駁回而取消行程，安峰山表示，台灣一方面自己限制兩岸交流，另一方面又剝奪別人交流的權利，「這種干擾和阻撓兩岸交流的做法是不得人心的。」

(中時)