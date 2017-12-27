上任三個月心情？賴清德：歡喜做、甘願受

2017年12月27日 台北市 行政院長賴清德（左2）27日出席行政院2017年終記者會，提出「安居樂業」、「生生不息」、「均衡台灣」為三大面向，作為行政院下一階段努力的目標。副院長施俊吉（右2）、秘書長卓榮泰（右1）一同出席。（陳信翰攝）

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2017年12月27日 台北市 行政院長賴清德（見圖）27日出席行政院2017年終記者會，提出「安居樂業」、「生生不息」、「均衡台灣」為三大面向，作為行政院下一階段努力的目標。（陳信翰攝）
2017年12月27日 台北市 行政院長賴清德（見圖）27日出席行政院2017年終記者會，提出「安居樂業」、「生生不息」、「均衡台灣」為三大面向，作為行政院下一階段努力的目標。賴清德雙眼布滿血絲，足見擔任院長以來的勞心勞力。（陳信翰攝）
台北市 行政院長賴清德（左2）27日出席行政院2017年終記者會，提出「安居樂業」、「生生不息」、「均衡台灣」為三大面向，作為行政院下一階段努力的目標。秘書長卓榮泰（右起）、副院長施俊吉、發言人徐國勇等人一同出席。（陳信翰攝）
行政院長賴清德27日舉行年終記者會，針對政府施政方針與未來展望進行說明。發言人徐國勇、副院長施俊吉、秘書長卓榮泰出席記者會。(陳信翰攝）

行政院長賴清德今天上午9時30分舉行年終記者會，由賴清德親自說明各部會今年的重要政績，包括產業五缺解方、空污行動方案、掃毒緝毒、稅改及軍公教加薪等。會後有媒體問及這三個月最大困難以及心情？賴清德則以「歡喜做、甘願受」來形容，他提及，自己是棒球迷，棒球哲學深深影響他，他說他如果是投手，就是把每一球穩穩投出，跟教練群一起面對，而目前事情推動還算順利。

針對明年總體經濟的期待，如何擴大內需？賴清德表示，未來將從鬆綁、效率、投資等三面項加強執行，重點在於執行，他下鄉去每一個縣市說明，也希望行政效率提升，執行率才能提高，同時也加強國營事業的執行，最近處理空污問題，可增加資本門的支出，這也有助於內需市場；其他如自來水抓漏、屋頂太陽能建置、智慧電表等都是未來一年增加內需的範圍。他說若加強執行，主計處統計明年經濟成長約2.29%，他認為有機會再往上增加。

此外，有媒體問及，這個月來，都會用功德論諷刺賴清德，他會不會後悔?而這三個月從地方到中央，對媒體生態有什麼感受？賴清德則表示，他在市長任內，有37個行政區，若沒有媒體報導監督，也無從知道行政團隊表現，他欣然接受。至於功德一說，賴說那天的談話並非說任由照服員的薪資不管，要他們額外付出做功德，他說照顧老人、身障、失智，都是做善事，都是累積功德，他的想法是這樣。

(中時電子報)

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