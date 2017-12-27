飯店跨年專案　近8成定金退費不合格

2017年12月27日 11:26 中時 洪安怡

2017年接近尾聲，有民眾會選擇訂飯店的跨年煙火房歡慶新年到來，但消基會抽查全台14家飯店的跨年專案，其中有11家業者，也就是將近8成飯店退訂規定不符《應記載及不得記載事項》，主管機關可依《消保法》規定，處3~30萬元罰鍰，可按次處罰。

以交通部發布之《個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項》第4條規定，收取定金之業者，其定金不得逾約定房價總金額30％，但預定住宿日為3日以上之連續假期期間，定金得提高至約定房價總金額50％。

消基會透過飯店官網、旅行社活動，抽查一共14家飯店的跨年專案，結果發現僅劍湖山王子大飯店、墾丁福華飯店、墾丁夏都沙灘酒店3家業者定金收退費依照「應記載及不得記載事項」規定，其餘11家皆不合格。

其中，旅行社與飯店合作的跨年住房活動，不少方案都規定費用需全額預付，完成付款後不接受任何取消或延期，否則會收取全額費用，消基會指出，依據《應記載及不得記載事項》，無論消費者是直接訂房或間接透過訂房網站或旅行社的網頁訂房，都應適用「應記載及不得記載事項」相關規定，無從例外。

消基會表示，針對店退訂規定不符合規定的飯店，主管機關可依《消費者保護法》限期改正而屆期不改正者，處3~30萬元罰鍰，再限期改正而屆期不改正者，處5~50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

消基會也呼籲，中央目的事業主管機關積極查核業者，而消費者訂房預付定金前，應先詳閱業者退定機制是否合理，此外，近來傳出多起旅宿網頁照片虛構詐騙事件，消費者應留意網頁資訊真實性，並可上觀光局網站查詢是否為合法業者，以免受騙上當。

(中時)