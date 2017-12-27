國台辦：為何台電信詐騙案屢禁不止？

2017年12月27日 11:35 中時 藍孝威

肯亞電信詐騙案日前宣判，大陸國台辦發言人安峰山今天上午在例行記者會上表示，台灣方面應該反思的，為什麼台灣的跨境電信詐騙活動屢禁不止，反而愈演愈烈？

安峰山表示，近年來，台灣的電信詐騙犯罪分子在境外設立窩點，對大陸民眾進行電信詐騙的活動十分猖獗，嚴重損害了大陸民眾的人身和財產安全。廣大大陸民眾對此深惡痛絕，紛紛表示應該予以嚴懲，還受害人以公道，切實維護大陸民眾和受害人的合法權益。

安峰山表示，其實不僅是大陸民眾，包括台灣民眾也是深受電信詐騙之害。大家都希望將這些電信詐騙犯罪分子繩之以法。但是，大家看到的卻是台灣島內這種電信詐騙犯罪活動愈演愈烈。這些電信詐騙犯罪分子「行騙全球」，在島內卻被輕縱，得不到應有的懲罰。

安峰山引述台灣媒體報導，從2011年到2016年10月，台灣總計有49000人次因為涉嫌電信詐騙被起訴。但是，被判刑五年以上的只有8個人，不到萬分之二。更別說去年從馬來西亞被帶回的20名台灣電信詐騙嫌犯，在機場被當場釋放，這樣的畫面相信給大家留下了非常深刻的印象。

安峰山說，「台灣方面應該反思的是，為什麼台灣的跨境電信詐騙活動屢禁不止，反而是愈演愈烈，問題究竟出在什麼地方？」

針對台灣有輿論關注，台籍被告能不能返回台灣服刑？安峰山表示，大陸有關部門會依照有利於打擊犯罪、有利於維護司法公正、有利於保護受害人權益的立場來進行處理。有關具體問題，可以向有關部門詢問。

(中時)