沈玉琳曝陸尾牙酬勞用箱計量 爆憲哥面對6千萬邀約卻憂這事…

2017年12月27日 11:24 中時電子報 吳品瑤

節目製作人出身的沈玉琳，轉職當藝人後「笑果」極佳，頗受各界歡迎，身價也水漲船高，適逢年末，沈玉琳日前也透露現在尾牙主持價碼大翻漲，從一場8千變成15萬，行情足足升高22倍，相當驚人，而昨他趁著錄節目空檔受訪，驕傲地說：「我感受不到寒冬」，表示演藝圈沒年終就自己賺，也透露目前尾牙邀約已接了34場，約可入帳5百萬，而中國大陸邀約更驚人，光兩場尾牙就1500萬進帳，沈玉琳堪稱今年的「尾牙王」。

沈玉琳尾牙場接到手軟賺飽飽，據《自由時報》報導，他透露台灣接一場尾牙平均約15~18萬，今年估計可入帳5百萬，而除了在台灣，他也接了2場中國大陸的尾牙，透露對岸出手闊綽，主持費都用一箱一箱計算，且一場活動的酬勞就可抵台灣34場的總和，令人咋舌，然沈玉琳卻說自己這還不算什麼，爆料綜藝天王吳宗憲被陸綜真人實境秀相中，節目方一出手就是6千萬，但憲哥卻猶豫再三，因為真人秀錄製時間長達一個月，若接下他就得跟台灣的節目告長假，讓他相當困擾，而沈玉琳回家把此事跟老婆芽芽說，沒想到芽芽聽完數字竟笑說：「老公你去1年也沒關係」。

面對對岸祭出如此天價的報酬，沈玉琳卻不太感興趣，一來因為自己不喜歡出國，也覺得錢夠用就好，且看見演藝圈內多對愛侶變怨偶，想一想還是覺得家庭重要，因此寧願推掉中國大陸1500萬的活動主持邀約，以家庭為重。

(中時電子報)