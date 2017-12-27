元旦台中市活動多 警加強交安宣導

迎接2018年元旦假期台中市警查局舉辦活動加強交通安全宣導。（張妍溱翻攝）

友善列印
中時

為迎接「2018臺中世界花卉博覽會」及國曆新年連續假期來臨，台中市警察局將全體總動員，投入內外勤所有警力加強交通疏導，12月30日上午在市政府前廣場舉行「禮讓護老安全行交通安全宣導活動」並針對易肇事路段交通執法及行人路權重要措施向市民宣導。

以「禮讓行人」、「保護老人」為活動主軸，當天約500名義勇交通警察進行指揮演練等表演，讓民眾瞭解禮讓行人、尊重行人路權的重要性，另有科技執法器材展示、酒醉駕車模擬眼鏡、安全駕駛模擬器等攤位展出。

交通警察大隊大隊長郭士傑表示，「尊重行人路權」為主要宣導工作，規劃示範路口（段）勤務，懸掛宣導布條擴大宣導，並將於107年1月1日啟動強力執法作為，期望在警民的共同努力下，營造本市友善行人的環境，減少交通事故的發生。

現場並規劃「百人薩克斯風演奏結合禮讓行人舞蹈快閃」及九天樂團表演活動及透過日行萬步健走活動、交安知識王「交安知識暨闖關集章」遊戲，讓民眾親身體驗，藉由活動灌輸遵守交通規則、安全駕駛車輛的用路觀念。

健走路線由市府前廣場出發沿臺灣大道－惠中路－市政北五路－繞行國家歌劇院－返回市府前廣場，全程共3公里，沿途設置宣導牌面教導行人如何安全使用道路，並有可愛乖巧的導盲犬全程陪同。報名可上網搜尋「106禮讓護老安全行」限額1800名額滿為止或於活動現場報名，限額200名額滿為止。

(中時)

薄情男棄某大姊 還怨兒：笨蛋！… 二審逆轉！大學生張博崴山難 南…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。