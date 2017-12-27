元旦台中市活動多 警加強交安宣導

2017年12月27日 11:26 中時 張妍溱

為迎接「2018臺中世界花卉博覽會」及國曆新年連續假期來臨，台中市警察局將全體總動員，投入內外勤所有警力加強交通疏導，12月30日上午在市政府前廣場舉行「禮讓護老安全行交通安全宣導活動」並針對易肇事路段交通執法及行人路權重要措施向市民宣導。

以「禮讓行人」、「保護老人」為活動主軸，當天約500名義勇交通警察進行指揮演練等表演，讓民眾瞭解禮讓行人、尊重行人路權的重要性，另有科技執法器材展示、酒醉駕車模擬眼鏡、安全駕駛模擬器等攤位展出。

交通警察大隊大隊長郭士傑表示，「尊重行人路權」為主要宣導工作，規劃示範路口（段）勤務，懸掛宣導布條擴大宣導，並將於107年1月1日啟動強力執法作為，期望在警民的共同努力下，營造本市友善行人的環境，減少交通事故的發生。

現場並規劃「百人薩克斯風演奏結合禮讓行人舞蹈快閃」及九天樂團表演活動及透過日行萬步健走活動、交安知識王「交安知識暨闖關集章」遊戲，讓民眾親身體驗，藉由活動灌輸遵守交通規則、安全駕駛車輛的用路觀念。

健走路線由市府前廣場出發沿臺灣大道－惠中路－市政北五路－繞行國家歌劇院－返回市府前廣場，全程共3公里，沿途設置宣導牌面教導行人如何安全使用道路，並有可愛乖巧的導盲犬全程陪同。報名可上網搜尋「106禮讓護老安全行」限額1800名額滿為止或於活動現場報名，限額200名額滿為止。

(中時)