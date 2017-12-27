《時來運轉》暴龍雙槍 大戰雷霆三巨頭

暴龍隊控衛羅瑞(右)持球進攻。(美聯社)

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中時電子報
張小赫/運彩分析師、H/運彩分析師、若蕎、

「北國軍團」暴龍隊目前的排名是聯盟東區的第二名，坦白說現在的暴龍能有這樣的成績靠的就是日前的一波六連勝，雖然暴龍在今天才意外的在客場輸給西區的爐主小牛，但暴龍近期的優異成績讓我們可以預期，今年的東區又會是一個三國鼎立的狀態。我認為本季的暴龍在陣容與上季沒有甚麼太大的變化之下，主要就是繼續看他們雙槍俠迪羅臣（DeMar DeRozan）及羅瑞（Kyle Lowry）能夠繼續把球隊帶到甚麼地步。而暴龍本季最重要的課題就是如何騎士，雖然打敗騎士是所有東區球隊共同的目標，但去年的東區冠軍戰及今年的季後賽第二輪暴龍都是看著騎士踩著龍群的屍首往上爬，也因此暴龍想打趴騎士的心是比東區其他球隊都還要強烈，因此本季是否能上演「猛龍復仇記」，就看暴龍能否完成這項不可能的任務。

上個月我們談到的雷霆，那時的雷霆可以說是還處於磨合階段，因此戰績排名並不是很理想。但到目前為止，雷霆已經戰績已經達到19勝15負西區第五名的成績，而雷霆距離西區種子球隊席次僅差2場勝差。我認為雷霆能有這樣的成績基本上可以說是「忍者龜」威斯布魯克（Russell Westbrook）為首的三巨頭都能各司其職所致，但我們別忘的雷霆目前的球風還是有「孔融讓梨」的味道，因此我認為目前趁著球季還很漫長，雷霆如果能夠在測試磨合的階段，找出當「三巨頭」失常時還能贏球的方法，我相信本季的雷霆絕對是還有挑戰強權的希望。

暴龍vs.雷霆

本場比賽可以說是東西區雙強的對決，而這場比賽身為主場的雷霆我估計要讓3.5分給來訪的暴龍。雖然雷霆有著主場優勢，但我認為以球員默契的成熟度來看，暴龍受讓是一個很合理的選擇，因此我看好暴龍受讓過盤。

※本場推薦：暴龍受讓分過盤

(中時電子報)

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