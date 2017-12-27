二審逆轉！大學生張博崴山難 南投消防局判免賠

2017年12月27日 11:39 中時 林偉信

張博崴父親（右）得知二審判決結果後表示，提出國賠訴訟的目的是要讓外界重視，如何提升台灣消防救災人員的救難技術，收到判決書後，會再研議是否提起上訴。（林偉信攝）

中山醫學大學學生張博崴，6年前獨自攀登白姑大山失蹤，53天後被山友在搜救人員曾找過的溪谷找到遺體，張的父母訴請國賠，台北地院認定南投縣消防局錯失救援時機，判決須賠償張的父母266萬多元，但高院認為消防局沒有過失，逆轉改判免賠。全案可上訴。

張博崴父親得知判決結果後表示，提出國賠訴訟的目的是要讓外界重視，如何提升台灣消防救災人員的救難技術，收到判決書後，會再研議是否提起上訴。

張博崴在2011年2月27日向警方申請登山許可後，獨自攀登南投白姑大山，隔天下午他打電話向女友表示好像迷路，但應可自行走出白姑山，直到晚間仍未回家，女友打電話告知張的父母，隨後向警方報案。

警消據報後，出動600多人次，展開近年最大規模搜山救援行動，但經長達51天搜救均無所獲。直到同年4月19日一名山友入山，在消防局聲稱已搜過的溪谷，尋獲張的遺體，身旁還有遺書。

張的父母質疑消防署、南投消防局、林務局東勢林區管理處、南投縣警局及北市士林警分局等單位搜救不力，害死兒子，提告國賠665萬元，張母還研究國內數百件山難搜救個案，呈給法官2700頁、逾百萬字資料，證明此次山難搜救是浪費資源、草菅人命。

北院審理後認為，南投消防局有3大疏失，包括獲報後未即時查訪下山山友，無法及時縮小搜救範圍，未即刻定位搜救，直到1個月後才前往白姑大山定位基地台訊號範圍，誤判失蹤地點虛耗人力，因此認定消防局應負國賠責任，其他機關則免賠。

高院認定張男未注意自身安全，明知其輕裝登山所帶的口糧只供過一夜，卻在告知女友發生迷途時未待在原地或較易獲救之處，讓搜救人員難掌握其位置，況且消防局並非完全不作為，難謂有過失，逆轉改判免賠。全案可上訴。

(中時)