竹縣首座購物商場「6＋PLAZA」廣場 明起試營運

新竹縣首座購物商場「6＋PLAZA」廣場28日試營運，已打造粉色浪漫燈景，號稱將成網美IG打卡新景點。圖／宋昆霖提供

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新竹縣首座購物商場「6+PLAZA」廣場明 (28)日試營運，已打造粉色浪漫燈景，業者號稱將成網美IG打卡新景點。

位在台灣高速鐵路新竹站前的「暐順經貿大樓」是1棟地下4層、地上20層的複合式商業大樓，9月才舉辦落成典禮，在地下1樓至5樓規劃「6+PLAZA」廣場，為新竹縣首家購物商場，成功加入會員可獲得特製悠遊卡會員禮，註冊下載APP另可獲得100元購物金，會員單筆消費滿888元可兌換限量台灣在地品牌合成帆布包。

「6+PLAZA」廣場表示，迎接明日試賣以粉色浪漫為主題，打造一座9米高的耶誕樹，還特別運用粉色燈飾營造粉色時光走廊，搭配燈飾樹景，點亮新竹「高鐵特區」為一片粉色浪漫，現場有雪橇、麋鹿、馬車等裝飾吸引民眾駐足觀看與拍照留念，成為網美IG打卡拍照新景點。

6+PLAZA廣場指出，試營運期間當天單筆消費滿2,000元可抽獎，有機會抽中6萬元購物金及iPhone X等好禮，樓面規劃休閒服飾到精品家具，還有童書教具與生活用品特賣會，3樓歡樂家庭區也設置快樂小熊、飄移卡丁車、湯瑪士軌道小火車等遊樂場，「TOY WORLD」試營運期間除特價品，也祭出全面8折優惠。

暐順經貿大樓總樓地板面積約24,000坪，座落在新竹縣竹北市六家高鐵特區精華地段，緊鄰台鐵六家站與高鐵新竹站，經營範疇包括6+PLAZA廣場、辦公室出租、安捷國際酒店等，安捷國際酒店也將在明年1月試營運。

(工商)

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