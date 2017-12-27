印仟元鈔差點出包 中央印製廠錯把環頸雉當帝雉

2017年12月27日 11:54 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

圖為環頸雉昂首振翅唱歌。（資料照片 莊哲權攝）

圖為台灣帝雉出現在宜蘭太平山的山毛櫸步道。（羅東林管處提供）

印製護照搞大烏龍，信不信，印製鈔票也曾出包差點鬧笑話！外交部發行的第二代晶片護照印製用錯圖，承製設計的中央印製廠槪括承受相關責任，有媒體踢爆，在千元鈔票改版時，他們曾將「台灣帝雉」錯植為「環頸雉」，發現錯誤緊急更正，又拿「藍腹鷳」修改，連環出包不下日前的護照圖案誤植風波。

蘋果日報報導，2000年仟元鈔改版前，中央印製廠也曾在製作過程中出狀況。當時設計人員將背面圖案的「台灣帝雉」誤植為「環頸雉」，後來又錯用藍腹鷳，最後找來野鳥圖鑑當範本，以防出錯，卻沒料到該圖鑑是日本人繪製，台灣帝雉被畫成日本雉雞，直到出版前才發現錯誤，才修正為現行的台灣帝雉圖案。

台灣帝雉、藍腹鷳是台灣的國寶鳥，屬近危珍貴稀有類，而環頸雉近年來保育有成，已被列為無危珍貴稀有鳥類，在花蓮鄉間常可見到蹤影。

由於紙幣、護照和國民身分證等重要文件注重防偽效果，一直以來都由中央印製廠負責製作。該廠是中央銀行的直屬單位之一，創設於1941年，至今已有70餘年承印經驗，這次誤植護照圖案成為焦點，也讓外界對此機構多了一份想像。

(中時電子報)