柯P「加高圍牆」說 議員點出問題根源在這裡！

為保護中央機關，當人行道被拒馬佔據，人民只能被迫走在車道上。圖/民國黨提供

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中時電子報

對於日前勞團陳抗事件，柯文哲在檢討會上表示，應拉高中央政府圍牆取代大量警力。昨天（26日）民國黨台北市議員徐世勳在臉書PO文，公開向柯文哲喊話，認為「加高圍牆」取代警力，根本是搞錯方向，如果真是為了辛苦的警察與千萬勞工，柯文哲反倒應勸說中央：好好面對並認真處理勞工政策吧！

徐世勳向柯文哲說：「市長，您找錯人檢討了！」「您檢討了陳抗者的行為，檢討了公務機關的建築，可是對於造成本次陳抗的問題根源─中央混亂的勞工政策，怎不見您檢討一下？」徐世勳臉書上也進一步說明，他了解柯文哲體恤警察過勞的心情，因為擔任議員三年來，都在警政衛生委員會，為警察的權益努力，也很心疼基層警察長期的辛勞與挫折感；但令人訝異的是，柯市長檢討的結論，竟是用物理性阻絕器材取代警力。

徐世勳強調，勞團走上街頭就是要抗議中央荒腔走板、反覆無常的勞工政策，這影響的是上千萬的勞工朋友，即使加高圍牆、增加拒馬，若不能解決人民的憤怒，反而會使抗爭加劇，讓警察更加受苦而已；若挑起事端的是中央政府，柯文哲也應該為勞工、為辛苦的警察向中央建議：好好面對並認真處理勞工政策吧！

徐世勳接受電訪時也表示，有民眾跟他陳情，氣象局門口、大學圍牆外、官邸前全佈滿了保護中央機關的拒馬和蛇籠，有些甚至還放了1個月，讓上班族、學生、孩童要閃躲與繞道。中央政府自己「生雞卵無，放雞屎有」，施政問題叢生，導致人民陳抗不斷，卻累死台北市的基層員警，「蔡政府應好好自我檢討，而非讓地方窮於應付。」

(中時電子報)

民國黨台北市議員徐世勳質疑，政府佈下層層拒馬，把人民視為暴民。圖/民國黨提供

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