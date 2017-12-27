奧運金牌選手可免論文取得碩博士 大學生學習更有彈性

2017年12月27日 11:57 中時 林志成

教育部長潘文忠今天表示，將推動修改《學位授予法》，打破現行大專院校系所框架，讓學生跨域學習。依教育部規畫，未來大學生不只有「系進系出」，要「院進系出」或「系進院出」也可以；此外，碩、博士生取得學位不一定要發表論文，可以成就證明取代。

教育部今天舉行「跨域學習，多元創新」記者會，潘文忠表示，因應新時代變化，教育制度將進行調整，以讓學生可以進行跨域學習。教育部已提出《學位授予法》修正，將列為立法院下會期優先法案，諸多大學教育規定將跟著鬆綁。

教育部次長姚立德表示，未來大專院校不一定只能以「系」為單位招生，可改成以「院」招生，學生在學期間可以彈性的轉換，畢業時，「院進院出」、「院進系出」、「系進院出」都可以。

「未來拿碩博士不一定要發表論文，可以成就證明取代。」姚立德舉例，運動領域的碩、博士生，如果取得奧運金牌，就可以此成就證明取代論文；機械領域的學生，如果設計出一台很不錯的機器人，經過認可後，不用寫論文，也可取得學位。

事實上，現在就有15所大學的21個學院參加「以學院為核心教學單位試辦計畫」。中央大學地科系與大氣系學生入學後，皆須於大一時修習兩種專業課程，並提供課程修習之彈性選擇權。地科系學生趙澤民說，學校的彈性選修制度，讓他可結合地科專業領域知識和對太空及天文的興趣，從事跨領域學習。

陽明大學醫學系則規畫提供學生於大一大二跨域學習的機會，除醫學系本系之專業知識外，並讓學生可修習人文社會課程及學習程式語言等。醫學系學生黃昱潔表示，他從這樣的課程設計，認知到一名醫師可以做的事情不僅限於臨床看病，並且有能力發現醫學問題、與各領域人才合作，學找解決方法。

另為鼓勵大學走出象牙塔，教育部今年試辦大學社會責任實踐計畫（USR），虎尾科大申請「開創虎尾溪流域四生好環境」USR計畫，以「生產」「生態」、「生活」、「生命」為軸向，將師徒制用於農業人才培育，形成由教師、農業師傅及學生三者組成的伴護機制。

(中時)