賴清德擴大內需 拚明年經濟成長率逾2.29％

2017年12月27日 12:05 工商 張語羚

行政院長賴清德今（27）日召開年終記者會，聚焦「安居樂業、生生不息、均衡台灣」，規劃財經法規鬆綁、行政效率提升、加速投資台灣3大方向，提振前瞻特別預算執行成效，並以超過2千億的公建支出等擴大內需，力拼107年經濟成長率超過2.29％。

在拼經濟等於拼所得的大前提之下，行政院副院長施俊吉昨指出，106年第三季經濟成長率達3.1％，創下近10季新高，預期今年全年有望達2.58％，107年預估2.29％，但仍低於世界平均值3.29％。

國內上市櫃公司則已連續5季正成長，施俊吉說，前3季成長15.5％，激勵股市成交值擴大，106年前11個月每天成交量1,270億元，較去年同期成長39.4％，上市櫃公司總市值也從30兆提升至35兆，股市站上萬點顯示動能活略，散戶、一般人進場意願提升，也有助新創企業籌資。

施俊吉說，106年前3季上市櫃公司累積回饋股東1.27兆元，若從中多給員工一些薪資，就算僅5％也有600億可給予員工，有望讓上市櫃公司起薪達3萬元；另上市櫃公司前3季也帶動460萬就業人口、籌資金額上看2,036億元，並創造21.75億元營收，第4季結束後有望接近28兆～30兆元，顯示我國內需興旺。

(工商)