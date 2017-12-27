交通部長賀陳旦承諾 彰化鐵路高架化2022年動工

2017年12月27日 13:08 中時 吳敏菁

彰化鐵路高架化確定原址高架，為配合交通部提升市區鐵路路線容量和布局全台鐵路網，軌道由2軌改成4軌。（吳敏菁攝）

立法院交通委員會27日邀請交通部南下考察彰化市鐵路高架化、南彰化簡易通勤車站、東彰道路北段新闢工程等重大建設。（吳敏菁攝）

立法院交通委員會27日邀請交通部南下考察彰化市鐵路高架化等重大建設，並在彰化演藝廳簡報，彰化縣長魏明谷、立法委員陳素月、黃秀芳、縣府工務處長林漢斌等人出席，共同向交通部長陳賀旦爭取儘速核定工程補助，以帶動北彰化全面發展。（吳敏菁攝）

立法院交通委員會27日邀請交通部南下考察彰化市鐵路高架化等重大建設，彰縣府並在彰化演藝廳簡報，爭取交通部補助，吸引上千民眾前往聆聽、關心。（吳敏菁攝）

立法院交通委員會27日邀請交通部南下考察彰化市鐵路高架化、南彰化簡易通勤車站、東彰道路北段新闢工程等重大建設，交通部長賀陳旦承諾鐵路原線高架並採4軌，結合都市發展、保存扇形車庫；縣長魏明谷也指出，彰化市火車站區有12公頃腹地，彰府辦公大樓將遷移和高架化發展緊密結合。

彰化鐵路高架化市民期待20年，卻一直都在規劃，立委陳素月提起，彰化鐵路高架化沒納入前瞻基礎建設，但是工程進度不受影響，交通部長賀陳旦也再次宣示，納入常務性規預算，高架化進度照常，12月20日縣府已經將可行性報告報告送出，一旦接到報告，2小時內就蓋章。

縣長魏明谷表示，彰化鐵路高架化，當年被兩案併呈給拖延，上任後民意調查，確定原址高架化，不僅高架化，並透過都市土地變更特區，活化商業發展，讓彰化火車展站成為彰化的地標、繁榮的象徵，縣府行政大樓也將遷移到彰化火車站，原縣府大樓作為彰化市公所辦公室。

賀陳旦表示，彰化市火車站是山海線接軌，更有動態保存的國寶級扇行車庫，為了盡善盡美，設計得細心考慮各環節，成為彰化特色、世界的驕傲，期待和縣府合作，真正工程範圍的土地，要做到詳實的查估，減少施工期間，對市民生活帶來的不便。

賀陳旦也指出，為配合交通部提升市區鐵路路線容量和布局全台鐵路網，軌道由二軌改成四軌，山線海線各二線直達彰化火車站。路線方案仍以原線高架方式辦理，高架路段北起大肚溪南岸，南迄大埔截水溝，全長9.2公里。可消除金馬、建國、中華及中央4座陸橋，泰和路、長順街、永安街、南美路4處平交道，國聖、民生、曉陽、大埔4處車行地下道，及彰化車站、彰安國中等3座人行天橋。

並優先新設金馬、中央2座通勤車站，擴大鐵路高架化效益，且高架路線於金馬車站與台中捷運綠線共構，可有效紓解彰化市區道路壅塞，並創造彰化市東區發展潛能。

此外，彰化機檢段達成共識將遷移至花壇，以2條高架專用側線往返彰化火車站，再以1條平面鐵路與扇形車庫銜接，以滿足鐵路局營運需求，並兼具古蹟活化保存。工程總經費約387億元。

另外，彰化市南區民眾多次陳情於高架化啟用通車前，應優先於彰化市中央陸橋下建議增設南彰化簡易通勤車站，以提升當地交通便利性。台鐵局已設計完成，正爭取經費辦理，交通部長賀陳旦一行今天也前往會勘，當場允諾同意。

今天縣長魏明谷、立委陳素月、立委黃秀芳、王惠美及多位在地各級民意代表都展現爭取鐵路高架化工程和東彰道路北段新闢工程的強烈企圖心，各界與會民眾達千人以上，交通部再次持諾2022年動工。

(中時)